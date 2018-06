Andy Murray regressa com derrota em Queen's

Google Plus

A expectativa era muita para o regresso de Andy Murray, ex-número um mundial, detentor de três títulos de Grand Slam e vencedor por cinco vezes do torneio de Queen's em Inglaterra. Afastado dos courts desde 12 de julho de 2017, devido a uma lesão na anca, Murray demonstrou que está pronto para voltar a lutar contra os melhores, como foi o caso desta tarde na primeira ronda do Fever-Tree Championships.

Pela frente teve, nada mais nada menos, que Nick Kyrgios, atual número 21 do ranking mundial e com quem nunca tinha perdido anteriormente. A história mudou esta terça-feira, com o australiano a vencer Murray ao fim de 2 horas e 40 minutos por 2-6, 7-6(4) e 7-5.

Apesar da derrota, o escocês demonstrou um bom nível de ténis e entrará novamente em campo dentro de duas semanas em Wimbledon. Quanto a Kyrgios, vai disputar a segunda ronda do torneio de Queen's com o vencedor do encontro entre Ryan Harrison e Kyle Edmund.