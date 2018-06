Resumo  da semana dos tenistas portugueses - 16 a 24 de junho

Na semana de 16 a 24 de junho, foram vários os tenistas portugueses que estiveram em competição.

Em Halle na Alemanha, João Sousa não foi além de uma derrota na primeira ronda do torneio de categoria ATP500 frente a Robin Haase (43.ºATP).

Em Blois, na França, Pedro Sousa, João Monteiro, João Domingues e Frederico Silva também não foram além da primeira jornada no quadro de singulares. Gonçalo Oliveira em Fergana (Uzbesquistão) chegou à segunda ronda onde foi derrotado por Teymuraz Gabashvili (412.º).

No Future da Póvoa do Varzim, Nuno Borges e Tiago Cação foram os únicos portugueses que conseguiram chegar mais longe. Cação foi eliminado nas meias-finais por Hsin Chun Tseng (728.º ATP) de apenas 16 anos, que jogou a final da prova contra Borges, acabando por afastar o português de uma vitória em solo nacional.

No ténis feminino, Claudia Gaspar com um wildcard foi a única atleta portuguesa a conseguir chegar à segunda ronda do Amarante Ladies Open no que se refere à vertente de singulares.