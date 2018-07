Resumo da semana dos tenistas portugueses - 23 de junho a 1 de julho

Google Plus

Durante a semana de 23 de junho a 1 de julho foram vários os tenistas portugueses que estiveram em competição.

João Sousa esteve no ATP250 em Antalya onde chegou até aos quartos de final cedendo ante Adrian Mannarino (26.º ATP) que se apresentou na prova turca como primeiro pré-designado.

Gonçalo Oliveira foi o único português a tentar a sua sorte na fase de qualificação de Wimbledon tendo sido afastado na primeira ronda frente a Christian Harrison (200.º ATP).

Em Milão, João Domingues e Pedro Sousa chegaram até aos quartos de final do torneio de categoria Challenger e João Monteiro ficou pela segunda ronda da prova.

Em território nacional, mais propriamente em Setúbal, Nuno Borges e Tiago Cação voltaram a ser os dois atletas portugueses que chegaram mais longe no quadro do Setúbal Open, tendo disputado uma das meias-finais entre eles cuja vitória sorriu a Cação. Na final o tenista de 20 anos não conseguiu impor o seu jogo perante Baptiste Crepatte(440. º ATP) sagrando-se vice-campeão.

Do lado feminino, Francisca Jorge ficou-se pela segunda ronda do Hendo Guimarães Ladies Open, torneio que teve como vencedora a portuguesa Maria João Koehler. Este é o primeiro título da tenista do Porto desde 2012, que se apresentou na prova como quinta cabeça de série.