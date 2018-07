Garbiñe Muguruza, campeã de Wimbledon, perde na segunda ronda

Garbiñe Muguruza foi afastada esta quinta-feira pela belga Alison Van Uytvanck (47.ª WTA) na segunda ronda do torneio de Wimbledon, prova que venceu em 2017 numa final disputada contra Venus Williams.

A número um espanhola até começou bem, terminando o primeiro set vencendo por 7-5. No segundo e terceiro parciais a história foi outra e foi Van Uytvanck que tomou conta do jogo vencendo por 6-2 e 6-1 ao fim de aproximadamente duas horas de jogo.

Garbiñe Muguruza (3.ª WTA) é a mais recente tenista a juntar-se ao grupo encabeçado por Carolina Wozniacki (2.ª WTA), Sloane Stephens (4.ª WTA), Elina Svitolina (5.ª WTA), Caroline Garcia (6.ª WTA) e Petra Kvitová (7.ª WTA), todas elas afastadas na primeira e segunda rondas do torneio disputado no All England Club. Também Maria Sharapova (22.ª WTA) não foi além da primeira ronda no Major britânico.

Esta derrota vai colocar a número um espanhola fora do top-5 mundial na próxima atualização de rankings que se efetuará na semana posterior a Wimbledon.