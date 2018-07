Miguel Oliveira faz 4º mas ganha pontos na luta pelo campeonato

Google Plus

O piloto português Miguel Oliveira terminou este domingo em 4º lugar o GP da Alemanha em Moto2.

Como já vem sendo habitual foi novamente uma corrida de trás para a frente. Subiu de 15º para 11º logo no arranque e beneficiou de várias quedas que afastaram desde cedo da disputa da prova pilotos como Pasini, que partira da pole position, Baldassari e Bagnaia, estes dois rivais do português no campeonato.

Oliveira ainda ultrapassou mais alguns pilotos para então finalizar no 4º posto.

A vitória foi para Brad Binder, colega na KTM, que dominou a maior parte da corrida.

Quando está praticamente metade do campeonato percorrido, Miguel Oliveira detêm 141 pontos, apenas menos 7 que o líder Bagnaia, e vê alargada a vantagem para Marquez e Baldassari.