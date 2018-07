Djokovic e Kerber voltam a figurar no top-10 mundial

A 132.ª edição de Wimbledon terminou este domingo com a vitória de Novak Djokovic no quadro masculino e de Angelique Kerber, no sábado passado, no feminino. A tabela de rankings foi oficialmente atualizada e foram muitas as alterações verificadas no top-10 mundial.

No que se refere ao masculino, o destaque vai para Kevin Anderson (5.º), John Isner (8.º) e Djokovic. Os dois primeiros porque atingiram o máximo de carreira, ao disputar a final e a meia-final de Wimbledon, respetivamente, já o sérvio, volta a entrar no top-10 depois da vitória no Major britânico.

Top-10 masculino:

1.º Rafael Nadal

2.º Roger Federer

3.º Alexander Zverev

4.º Juan Martín del Potro

5.º Kevin Anderson

6.º Grigor Dimitrov

7.º Marin Cilic

8.º John Isner

9.º Dominic Thiem

10.º Novak Djokovic

No quadro feminino, o destaque vai para Sloane Stephens (3.º), Angelique Kerber(4.º) e Julia Goerges(10.º). Stephens e Goerges por atingirem o máximo de carreira e Kerber por estar de volta ao top-10.

Top-10 feminino:

1.º Simona Halep

2.º Caroline Wozniacki

3.º Sloane Stephens

4.º Angelique Kerber

5.º Elina Svitolina

6.º Caroline Garcia

7.º Garbiñe Muguruza

8.º Petra Kvitová

9.º Karolina Pliskova

10.º Julia Goerges

Quanto aos portugueses, João Sousa é o único a figurar no top-100 mundial, ocupando o 44.º posto.