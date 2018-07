Genie Bouchard atinge meias-finais em Gstaad

Google Plus

Genie Bouchard (146.ª WTA) venceu esta sexta-feira a russa, Veronika Kudermetova (141.ª WTA) num dos encontros dos quartos de final do WTA International de Gstaad. Bouchard que entrou diretamente no quadro principal precisou de uma hora e meia para bater Kudermetova, proveniente da fase de qualificação, por 7-5 e 6-0.

A finalista de 2014 de Wimbledon e ex-top 5 mundial atingiu, com este resultado, as primeiras meias-finais de um torneio WTA depois da última vez ter sido em Sidney no ano passado.

Bouchard fica à espera para ver quem vai defrontar na próxima jornada, sabendo que será a vencedora do encontro entre Alizé Cornet (48.ª WTA) e Samantha Stosur (73.ª WTA), numa partida que se jogará este sábado a partir de 12 horas de Portugal Continental.