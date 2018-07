João Sousa desiste do torneio de Kitzbuhel e sai do top-50

João Sousa anunciou esta sexta-feira a sua desistência do ATP 250 de Kitzbuhel (Aústria), prova em que no ano passado se sagrou vice-campeão ao perder na final com Philipp Kohlschreiber. O tenista português que disputa este sábado as meias-finais da variante de pares no torneio de Gstaad decidiu pôr termo à sua temporada de terra batida e deverá aproveitar a próxima semana para treinar para os torneios de piso rápido que vai disputar.

Esta decisão terá consequências a nível de ranking, dado que Sousa vai perder os 150 pontos ganhos no ano passado e deixará de figurar no top-50 (e muito provavelmente também no top-60) de singulares.

O número um nacional voltará a entrar em campo, ao que tudo indica, no Canadá no Masters 1000 de Toronto, dentro de uma semana, onde no ano passado não foi além da primeira ronda cedendo para Aljaz Bedene.