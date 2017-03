Patrícia Mamona é vice-campeã europeia de Triplo Salto

Google Plus

Patricia Mamona é vice-campeã europeia de Triplo Salto

A marca de 14.32m vale uma medalha de prata para a super atleta portuguesa, Patrícia Mamona, que é agora vice-campeã da Europa de Triplo Salto nos campeonatos de pista coberta em Belgrado. A atleta do Sporting ficou perto do ouro, mas o foco é apostar nos mundiais no Verão.

Em declarações à Rádio Antena 1, Patrícia Mamona não escondeu a emoção por alcançar uma medalha para Portugal. ''Nas eliminatórias não foi fácil, mas geri as forças e na final dei tudo e é uma grande felicidade. Não consegui o ouro, mas agora é continuar a melhorar e pensar nos mundiais.''