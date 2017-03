Benfica conquista a Taça de Portugal de Basquetebol

Foto: Facebook do SL Benfica

O Benfica superou o Cab Madeira na incrível final da Taça de Portugal de Basquetebol. As águias levam para o Museu da Luz a quarta Taça consecutiva, e são já 22 em toda a História. A equipa encarnada dominou sempre o duelo e chegou ao final do primeiro período com uma vantagem de 27-22. Na segunda etapa, o Cab Madeira driblou a bola rumo à recuperação e o Benfica registou apenas mais um ponto que o seu oponente, 40-39. A partir daqui os benfiquistas passearam no Pavilhão Multiusos de Gondomar, e no fim da terceira parte já venciam por 70-57. No derradeiro período as águias voaram até ao troféu e terminaram o encontro com um esclarecedor 85-67.