Miguel Oliveira quarto no Qatar

Foto: Motogp.com

Depois de um fim-de-semana atribulado, devido em muito às condições climatéricas vivenciadas no circuito de Losail, eis que tiveram lugar as corridas das três categorias que compõem o universo Moto GP.

Em Moto 2, o destaque vai para Miguel Oliveira. O piloto português estreou a sua KTM partindo do quinto lugar da grelha de partida. De referir que, nas três categorias não houve lugar a sessão de qualificação, devido à chuva que se fez sentir e que inviabilizou a realização das mesmas.

Após uma partida imperfeita, Miguel Oliveira caiu para o sétimo lugar, iniciando desde logo a sua recuperação. O português chegou ao quarto lugar, tendo tentado, sem sucesso, chegar ao pódio. O mesmo foi assim composto por Franco Morbidelli, que controlou a corrida desde o seu início, Thomas Lüthi e ainda o japonês Nakagami.

Na categoria de Moto 3 o vencedor foi o espanhol Joan Mir. O espanhol fez uma excelente corrida, partindo do sexto lugar da grelha para alcançar a vitória. Tal como é costume, a corrida de Moto 3 foi repleta de emoção e troca de posições, garantindo assim incerteza até ao último centímetro. Atrás de Mir ficaram John McPhee e Jorge Martin, segundo e terceiro, respectivamente.

Finalmente, na categoria-rainha de Moto GP, a corrida começou com atraso, isto devido às dúvidas relativamente ao estado do piso do circuito de Losail. Após muita deliberação, a corrida teve mesmo lugar.

O destaque inicial foi para o estreante Joan Zarco. O piloto francês arrancou da segunda fila da grelha e alcançou a liderança da corrida. Todavia, e quando parecia estar a ganhar vantagem relativamente aos adversários, o campeão de Moto 2 acabou por cair. Tal queda abriu caminho para um verdadeiro duelo no deserto.

Com efeito, Maverik Viñales, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi bateram-se até final pelo triunfo, tendo o mesmo sorrido ao espanhol da Yamaha, naquela que foi a sua estreia na nova categoria. O actual campeão do mundo, Marc Marquez, ficou-se pelo quarto lugar.

O próximo Grande Prémio terá lugar na Argentina, a 9 de Abril, em Termas de Rio Hondo.