Fase final do nacional de Andebol

Foto: jn.pt

As seis melhores equipas do campeonato nacional de andebol arrancaram no passado dia 22 de Março com a fase final da prova, e que irá determinar quem será o próximo campeão nacional.

O líder e campeão em título FC Porto recebeu e venceu o Madeira SAD por 34 x 28. Nesse mesmo dia o Sporting foi a Braga vencer o ABC por 25 x 27. Na véspera o Benfica empatou no Pavilhão da Luz a 28 golos com o Águas Santas.

Foto: record.xl.pt

No passado sábado tiveram lugar duas partidas. O Sporting recebeu e venceu o Águas Santas por 36 x31, jogo relativo à segunda jornada; enquanto que o Madeira SAD impôs nova derrota ao ABC, desta vez por 37 x35, este um jogo correspondente à quinta ronda da fase final.

Foto: jnmadeira.pt

A segunda jornada terminará esta quarta-feira quando o FC Porto visitar o ABC e o Madeira SAD receber o Benfica.

No que à tabela diz respeito o Sporting partilha a liderança com o FC Porto, ambos com 42 pontos, se bem que os dragões têm um jogo a menos. A seguir está o ABC com 35 pontos, Benfica com 34 (menos um jogo), Madeira SAD com 33 e Águas Santas com 31.