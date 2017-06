Tenis: Nadal vence Roland Garros pela décima vez

Rafael Nadal é sem dúvida o rei da terra batida. Se dúvidas houvesse, o tenista espanhol acabou por dissipá-las ao conquistar o seu décimo torneio de Roland Garros...em outras tantas finais.

No court Philippe-Chatrier, Rafa Nadal impôs o seu domínio de forma clara, vencendo com os parciais de 6-2, 6-3 e 6-1, não dando assim a Stan Wawrinka qualquer tipo de hipótese de chegar perto do triunfo.



Com este triunfo, Nadal tornou-se no único tenista com dez vitórias núm único major no sector masculino. Para além disso, o actual nº4 do ranking ATP somou o seu 15º triunfo em torneios do Grand Slam, estando agora a três do líder Roger Federer que tem dezoito.

Os resultados de Roland Garros em nada alteraram o topo do ranking ATP, ainda liderado por Andy Murray, seguido por Novak Djokovic e Stan Wawrinka. O próximo Grand Slam joga-se em Wimbeldon no início de Julho.