NBA: Destaques da noite

Este foi o máximo de época em pontos para o base // Fonte: Sporting News

Dallas Mavericks 102 – 110 Boston Celtics

O jogo mais emocionante da noite foi jogado em Dallas e foi a 16ª vitória consecutiva dos Celtics. A equipa de Boston começou muito bem, acabando o primeiro período com uma vantagem de 12 pontos sobre o adversário, mas apenas Irving estava a marcar pontos e isso sentiu-se. Os Mavs começaram a dominar o jogo e a meio do último período lideravam por 13 pontos. Foi aí que voltou a aparecer Kyrie Irving que conseguiu colocar a equipa nas suas costas e empatar o jogo. No prolongamento, os Mavs começaram melhor, mas foi novamente Irving a tomar conta das ocorrências e a dar a vitória à sua equipa. O número 11 dos Celtics acabou o jogo com 47 pontos!

Detroit Pistons 88 – 116 Cleveland Cavaliers

Jogo de sentido único desde o início, com LeBron James a pegar nas rédeas desde início e a marcar 16 dos seus 18 pontos no primeiro período. Os Pistons nunca tiveram hipótese de se aproximar e houve alturas em que estiveram a perder por mais de 40. Destaque para seis jogadores dos Cavs que marcaram mais de 10 pontos e para a consistência que começam a apresentar. Já são cinco vitórias consecutivas para os vice-campeões em título.

New Orleans Pelicans 114 – 107 Oklahoma City Thunder

Jogo muito dividido, no qual os Thunder dominaram durante a primeira parte, mas que na segunda foram os Pelicans a sair por cima. Demarcus Cousins foi expulso do jogo no terceiro período por ter dado uma cotovelada a Russel Westbrook, mas não foi isso que tirou a equipa do jogo. O triplo duplo de Westbrook (22pontos, 16 ressaltos, 12 assistências), os 26 pontos de Paul George e os 19 de Carmelo não foram suficientes para derrotar os Pels liderados pelos já habituais 36 pontos e 15 ressaltos de Anthony Davis.

Outros resultados da noite:

Charlotte Hornets 118 – 102 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 97 – 105 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 107 – 86 Utah Jazz

New York Knicks 107 – 85 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 92 – 100 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 88 – 99 Washington Wizards

San Antonio Spurs 96 – 85 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 98 – 114 Dever Nuggets