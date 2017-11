KCP comandou a reviravolta e Lakers vencem 103-94

KCP e Randle deram outra vida aos Lakers. Fonte: nba.com

Esta madrugada de terça-feira trouxe-nos apenas um jogo. Duas equipas históricas na liga americana, mas que hoje caminham para destinos completamente diferentes. A equipa de LA levou a melhor num jogo que se verificou bastante mais interessante, do que muitos pensavam.

Os Chicago Bulls, proprietários do terceiro pior recorde da liga dominaram a primeira parte, e construíram uma vantagem folgada de 19 pontos. Valentine tirou o protagonismo ao rookie Markkanen, contabilizando até ao terceiro período quatro triplos, em quatro tentativas. Antonio Blakeney também revelou-se uma agradável surpresa para a equipa de Chicago adicionando 15 pontos ao marcador, e um afundanço na cara de Randle, todos estes na primeira parte do encontro.

O terceiro período trouxe outra vida à jovem equipa de Luke Walton, que contou com dois rookies no seu starting five. Kentavious Caldwell-Pope liderou o comeback dos Lakers, ao marcar vinte e um pontos, nove ressaltos, quatro assistências e três steals. KCP e Randle foram os principais responsáveis por trazer os Lakers novamente para o jogo. Randle lutou por duas jogados de and-one importantíssimas e KCP explodiu a meio do quarto período, contabilizando dois triplos back-to-back na reta final para liderar a reviravolta. Brandon Ingram empatou o jogo a 89, e Caldwell-Pope marcou os oito pontos finais que permitiram aos Lakers garantir a vitória perante o seu público.

Também em destaque está Kyle Kuzma que continua a surpreender tudo e todos. Liderando a equipa com 22 pontos e promete estar na luta pelo rookie of the year. Partiu dele a única fonte de jogo ofensivo na primeira metade do encontro. O mediático líder Lonzo Ball finalizou o jogo com treze ressaltos, oito pontos e quatro assistências. O under the radar deste embate foi o experiente Brook Lopez que em dez lançamentos de campo apenas concretizou dois, e esteve uma nulidade da linha de três pontos (0-4).

Os Lakers superaram os Bulls com um parcial de 50-26 nos últimos 18 minutos e assim operaram uma excelente reviravolta, 103-94 foi o resultado final. Trata-se da segunda vitória consecutiva para os jovens Los Angeles Lakers, que estão na oitava posição da conferência oeste a prometer aos adeptos um lugar nos playoffs.