NBA: Destaques da noite

Westbrook faz o "season-high" frente ao GSW. Fonte: sportingnews.com

Miami Heat 104 – 98 Boston Celtics

A grande surpresa da noite aconteceu em Miami, com a equipa da casa a pôr fim à serie de 16 vitórias consecutivas dos Celtics. A perder ao intervalo por 13 pontos a equipa de Boston ainda tentou reduzir a desvantagem através de Irving, que registou 23 pontos, mas os Heat, liderados pelos 27 pontos de Dragic e pelos 26 de Waiters foram superiores durante todo o encontro.

Os Celtics têm agora um record de 16-3, mantendo a liderança da Conferência Este.

Oklahoma City Thunder 108 – 91 Golden State Warriors

Após duas derrotas seguidas a equipa da casa voltou às vitórias, e logo contra os Campeões em título. Os GSW foram até Oklahoma mas não tiveram a vida facilitada, estando em desvantagem praticamente todo o encontro. Os 24 pontos de Stephen Curry e os 21 de Kevin Durant foram insuficientes para travar um Russel Westbrook ao mais alto nível, com Carmelo Anthony e Paul George também em bom plano. O líder dos OKC fez o “season-high” e por uma assistência não fez triplo duplo (34 pontos, 9 assistências e 10 ressaltos).

O jogo ficou ainda manchado por um encosto de cabeça a cabeça entre os antigos companheiros de equipa, Westbrook e Durant.

Cleveland Cavaliers 119 – 109 Brooklyn Nets

Os vice-campeões parecem estar a voltar à sua melhor forma, conseguindo hoje a sua sexta vitória consecutiva, após uma fase conturbada. Os Brooklyn Nets apresentaram-se a um bom nível, indo, inclusive, a ganhar para o intervalo. A equipa de Cleveland voltou para a segunda parte determinada a vencer o jogo, onde no 4º período Lebron James explodiu marcando 23 dos seus 33 pontos no jogo. Dwyane Wade e Kevin Love também contribuíram cada um com 18 pontos, enquanto que do lado dos Nets destacou-se Rondae Hollis-Jefferson com 20 pontos.

Phoenix Suns 107 (105) –(105) 113 Milwaukee Bucks

Num jogo onde faltou a principal estrela, Giannis Antetokounmpo, os Bucks levaram a melhor sobre os Suns. A equipa de Milwaukee esteve quase sempre em vantagem muito por culpa dos 40 pontos de Khris Middleton e dos 30 pontos de Eric Bledsoe, que se apresentaram em grande forma. No 4º período a equipa da casa conseguiu empatar o encontro com um triplo de Devin Booker nos últimos segundos, levando o jogo a prolongamento. No entanto o desfecho sorriu aos Bucks que venceram no prolongamento (2-8).

Restantes resultados:

Charlotte Hornets 129 (114) – (114) 124 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 101 – 81 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 103 – 116 Los Angeles Clippers

New York Knicks 108 – 100 Toronto Raptors

Houston Rockets 125 – 95 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 94 – 95 Dallas Mavaricks

Minnesota Timberwolves 124 – 118 Orlando Magic

New Orland Pelicans 107 – 90 San Antonio Spurs

Utah Jazz 110 – 80 Chicago Bulls

Sacremento Kings 113 – 102 Los Angeles Lakers