NBA: Warriors e Rockets já metem medo

7ª vitória consecutiva para os Rockets // Fonte: Boston Herald

Noite de domingo com cinco jogos e com muitas estrelas a mostrarem-se ao mais alto nível. Vamos rever aqueles que foram os destaques da noite:

Miami Heat 95 – 123 Golden State Warriors

Os Heat podem não ter as maiores estrelas da liga, mas são um osso duro de roer, principalmente em sua casa. O jogo começou equilibrado e assim se manteve até ao intervalo, com os jogadores a recolherem ao balneário com os campeões em título a liderarem 62-60. No entanto, a defesa dos Heat não estava a ter resposta para Steph Curry, que apontou 18 pontos apenas no primeiro período. Já se sabe o quão fortes são os Warriors no terceiro período, e neste jogo tivemos outro exemplo: foram para o intervalo a liderar por dois e acabaram o terceiro período com uma vantagem de 22! Um parcial de 37-17 no terceiro período, e o jogo ficou sentenciado aí. O destaque vai para o ‘Chef’ Curry, com os seus 30 pontos em 11/16 de campo e 5/9 de três pontos.

Oklahoma City Thunder 90 – 87 San Antonio Spurs

A equipa da casa começou bem o jogo e não estava a dar hipótese à experiente equipa de San Antonio. Westbrook e companhia lideravam ao intervalo por 54-43, mas não convenciam. Os pupilos de Greg Popovich vieram para a segunda parte revigorados e conseguiram acabar o terceiro período com uma desvantagem de apenas três pontos. Num período decisivo muito nervoso e nem sempre bem jogado, as defesas superiorizaram-se aos ataques e ambas as equipas só marcaram 14 pontos, tendo o jogo acabado 90-87 a favor dos Thunder. De notar que nos últimos dois minutos não foi marcado qualquer ponto. A grande figura do jogo foi Westbrook, que anotou o 7º triplo duplo da temporada. Refiro que este resultado é uma pequena surpresa, porque apesar dos Thunder terem muito mais talento no seu roster, os Spurs têm sido muito mais regulares e isso nota-se no record de ambas as equipas.

Los Angeles Lakers 95 – 118 Houston Rockets

Na segunda noite de um back-to-back dos Lakers, a equipa de LA nunca teve hipótese contra uns fortíssimos Rockets. O jogo nem começou mal para os da casa, mas com Eric Gordon e James Harden a acertarem praticamente tudo o que lançavam, tornou-se impossível, com a diferença ao intervalo a ser de 15 pontos a favor dos homens de D’Antoni. No terceiro período ainda houve uma run que colocou os Lakers a apenas 3 pontos, mas, desde logo, Harden assumiu o jogo e voltou a recolocar a vantagem que havia ao intervalo. O Bearded One, terminou com 36 pontos e foi a figura do encontro. Desde que Chris Paul voltou de lesão, os Rockets levam um recorde de 7-0. Cuidado com estes meninos!

Outros jogos da noite:

New York Knicks 100 – 105 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 112 – 106 Los Angeles Clippers