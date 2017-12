NBA: Velhos são os trapos

Game winner de Manu Ginobili // Fonte: Pounding the Rock

Detroit Pistons 98 – 102 Golden State Warriors

Os Warriors continuam o seu caminho e desta vez quem caiu foram os Detroit Pistons. A defesa dos da casa fez lembrar os tempos dos Bad Boys, conseguindo limitar os campeões em título a apenas 102 pontos. Ao intervalo eram os Pistons que lideravam, mas, como já é habitual, os Warriors voltaram dos balneários com um ritmo brutal e venceram o terceiro período por 31-17. No período decisivo, os Pistons liderados pelos 25 pontos de Avery Bradley, conseguiram reagir, principalmente no último minuto, e ainda colocaram um ponto de interrogação no jogo. Mas os campeões em título conseguiram sair por cima, com Kevin Durant a aproveitar a ausência de Steph Curry para se destacar, com 36 pontos, 10 ressaltos, 7 assistências e 5 blocos.

Indiana Pacers 106 – 102 Cleveland Cavaliers

E finalmente acabou a série de vitórias dos Cavs, e isso aconteceu às mãos de Oladipo e dos Pacers. Jogo sempre muito equilibrado, mas com a equipa de LeBron sempre com um pequeno ascendente no jogo. Tudo mudou na segunda parte, quando Oladipo começou a tomar conta do jogo e ninguém tinha resposta para isso. O ex-Thunder continua a sua época fantástica e carregou a sua equipa na segunda parte, tendo matado os Cavs com um triplo nos segundos finais. Os números do atirador foram 33 pontos, 8 ressaltos e 5 assistências, tendo feito o seu recorde de carreira em triplos, com 6 convertidos em 13 tentados.

San Antonio Spurs 105 – 102 Boston Celtics

Grande jogo em San Antonio, com os da casa a levarem a vitória num jogo muito equilibrado. Os Celtics começaram muito bem, com uma run de 12-0, mas foram os Spurs que chegaram ao intervalo na frente, por apenas um ponto. Kyrie Irving estava on fire e ninguém o conseguia parar. Na segunda parte, os Celtics voltaram a entrar mais fortes e acabaram o terceiro período com uma run de 15-4, o que não deixou o Coach Pop muito satisfeito. No período decisivo, os experientes Spurs voltaram a recuperar e quando a 5 segundos estava tudo empatado, quem pegou na bola foi o “jovem” Manu Ginobili que lançou um arco íris que não tocou em nada sem ser na rede. Kyrie ainda lançou um triplo nos segundos finais, a bola esteve lá dentro, mas não quis entrar. Foi a noite de Ginobili. Se estes Spurs jogam assim sem Kawhi Leonard, esperem pela próxima semana quando ele chegar.

Outros resultados:

Charlotte Hornets 111 – 119 Chicago Bulls

Orlando Magic 89 – 103 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 107 – 116 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 109 – 102 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 109 – 116 Sacramento Kings