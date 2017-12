NBA: Paul George, quem?

Que época está a fazer Victor Oladipo // Fonte: Men's Fitness

Detroit Pistons 81 – 91 Boston Celtics

Jogo não muito bem jogado em Detroit, em que ambas as equipas não lançaram particularmente bem do campo. Os Celtics conseguiram superiorizar-se ao longo de todo o jogo, com Horford a ser o melhor marcador da equipa, com 18 pontos. A equipa de Boston chegou a ter uma vantagem de 19 pontos, mas os da casa conseguiram reagir e recuperar para apenas 4 pontos nos últimos três minutos do jogo. Mas foi aí que Horford matou o jogo com um triplo e um layup, que deram a 23ª vitória à melhor equipa da liga até este momento. Os Celtics jogam de novo hoje, contra os Chicago Bulls.

Indiana Pacers 126 – 116 Denver Nuggets

O que dizer mais de Oladipo? 47 pontos, novo recorde de carreira, e mais uma vitória para os Pacers. O recém-chegado de OKC está a aproveitar bem ser o principal foco do ataque da equipa e está a liderar os Pacers a grandes vitórias, tal como foi a de ontem. Os Nuggets começaram melhor, e conseguiram chegar ao intervalo na frente, por 66-59. Mas a segunda parte foi toda de Oladipo, que conseguiu empatar o jogo e levá-lo para o prolongamento, no qual a equipa da casa demoliu os Nuggets, com um parcial de 12-2 nos 5 minutos. Os Pacers conseguiram assim a sua 16ª vitória, a 4ª consecutiva.

New Orleans Pelicas 131 – 124 Philadelphia 76ers

Como já é normal, na segunda noite de um back-to-back, Joel Embiid ficou de fora e quem assumiu (ainda mais) as rédeas dos 76ers foi Ben Simmons. O problema para a equipa de Filadélfia é que o Holiday, Cousins e Davis combinaram para 86 pontos, com destaque para os 34 do base. Rondo também teve uma noite inspirada à sua maneira, 18 assistências para o base dos Pelicans. Daí os 27 pontos e 10 ressaltos de Simmons não terem sido suficientes. Os Pelicans a jogar como jogaram ontem, com as “Torres Gémeas” a fazerem aquilo que normalmente fazem, com Holiday a colocar em campo todo o seu potencial e com Rondo a fazer aquilo que faz tão bem, passar a bola, esta equipa pode chegar longe.

Outros resultados:

Sacramento Kings 87 – 102 Toronto Raptors

Minnesota TImberwolves 97 – 92 Dallas Mavericks

New York Knicks 111 – 107 Atlanta Hawks