Снег, грязь, увольнение и много пенальти — в РФПЛ прошёл 24-й тур

Амкар–Локомотив 2:1

«Локомотив» на своём/гостевом/нейтральном стадионе уступил пермскому «Амкару», для кого-то результат неожиданный, но в первом круге результат был таким же, да и «Локомотив» чаще всего разочаровывает своих болельщиков против команд, которые не посещают вершину таблицы. Началось всё для москвичей очень неплохо, за фол на Ари, арбитр Сергей Лапочкин поставил пенальти в ворота «Амкара», который реализовал Мануэл Фернандеш.

«Локомотив» повёл 1:0 и железнодорожники почему-то решили, что дело сделано, команда откровенно бросила играть, а вот «Амкар» довольно быстро оправился и действительно начал вести себя по-хозяйски. В самом начале второго тайма Лапочкин поставил второй пенальти в те же ворота, но теперь исполнял пенальти Оланаре, а помешать ему пытался Гильерме, впрочем, ему это не удалось, так уже на 48 минуте матча счёт стал равным.

Прошло 10 минут, и в контратаке всё тот же Оланаре, находясь прямо перед Гильерме, пяткой отправил мяч ему между ног.

Осознание трагедии пришло к хозяевам/гостям где-то к шестидесятой минуте, «Локомотив» попытался исправиться, но пермяки вцепились в эту победу руками, ногами и даже зубами, более того у них была реальная возможность увеличить счёт перед самым финальным свистком.

Отрыв москвичей сократился до двух очков, и даже несмотря на игру в запасе, их шансы на спокойную концовку чемпионата, практически растаяли. «Амкар» по итогам тура поднялся на границу стыковых матчей, от безопасного 12 места команду отделяют 2 очка, и мне кажется, я знаю, что кричал Вадим Евсеев после финального свистка.

Ахмат–СКА-Хабаровск 0:0

Вполне оправданно будет сказать, что счёт полностью отражает суть игры, голевых моментов команды создать не смогли, а лишь обменивались ударами каждые полчаса. Самым заметным событием матча, стала отставка главного тренера СКА — Рината Билялетдинова, информация об этом появилась вскоре после финального свистка. Билялетдинов работал в СКА с января этого года, и под его руководством команда не одержала ни одной победы, но победами хабаровчане своих болельщиков в принципе радуют нечасто. А потому увольнение как минимум вызывает вопросы, скорее всего руководство клуба смирилось, что команду уже никто и ничто не спасёт от вылета, и посчитали правильным убрать из расходов графу с зарплатой Билялетдинова. Возникает вопрос, захочет ли кто-нибудь иметь дело с командой, откуда тебя могут выкинуть в любой момент, но он похоже это мало кого волнует.

По итогам тура, «Ахмат» находится на 10 строчке и имеет игру в запасе, а СКА остаётся всё в той же беспросветной *последней строчке*.

Динамо–Арсенал 2:1

На протяжении всего матча динамовцы контролировали ход игры, но постоянно чуть-чуть не хватало, на 21 минуте Евгений Луценко принял мяч после прострела Алексея Козлова, но пробил рядом со штангой.

Через 5 минут Владимир Рыков попытался воспользоваться тем, что Михаил Левашов далеко вышел из ворот, и в стиле Ибрагимовича пробил с центра поля, но Левашов в последний момент сумел переправить мяч на угловой.

В середине первого тайма игра выровнялась, и команды перестали создавать опасные моменты. Затишье продолжалось до начала второго тайма, «Динамо» опять с первых минут давило на соперника. Кирилл Панченко практически в упор бил по воротам, но защитник тульской команды удар заблокировал.

«Арсенал» в ответ создал свою атаку, Кирилл Комбаров подачей нашёл в штрафной другого эксспартаковца — Артёма Дзюбу, о котором напрочь забыли защитники, в отместку Артём головой открыл счёт в матче.

На 71 минуте, Рыков решил попробовать свои силы с более близкой дистанции, Александр Ташаев подал угловой, Рауш ударил головой, но голкипер справился, а вот помешать Рыкову добить мяч в практически пустые ворота было некому.

Не прошло и трёх минут, как всё тот же Ташаев подачей теперь уже со штрафного попал в Фёдора Черных, который головой вывел «Динамо» вперёд.

Вскоре Антон Шунин чуть было не подарил «Арсеналу» ничью — он оставил ворота, но у Дзюбы не получился удар. Кирилл Панченко мог поставить точку в матче за 10 минут до конца — за фол Ивана Новосельцева судья назначил пенальти, но голкипер справился с ударом.

По итогам тура москвичи отдалились от зоны стыковых матчей, а Арсенал не сумел воспользоваться шансом обогнать Уфу.

Спартак–Тосно 2:1

В первом тайме произошло, пожалуй, всего два момента, на которые стоит обратить внимание, и оба они связанны с Фернандо. В первый раз бразилец пошёл в жёсткий подкат имея жёлтую карточку, о которой он не мог забыть, если не страдает склерозом. Несмотря на требования игроков «Тосно», арбитр не стал удалять бразильца, через 10 минут, болельщики и игроки Тосно наверняка припомнили этот момент арбитру, в компенсированное время первого тайма, Фернандо шикарно исполнив штрафной отправил мяч в ворота.

Во втором тайме изменений было мало, игра за редким исключением проходила под контролем «Спартака», и как бы в подтверждение этому Луис Адриано удвоил счёт. Подобрав отскочивший мяч в штрафной, он практически в упор пробил по воротам, и мяч проскочил под рукой Давида Юрченко.

Через 5 минут, Илья Кутепов нарушил правила на Павле Погребняке в собственной штрафной, Погребняк сам реализовал пенальти.

Этот гол претендовал на роль отсылки к игре первого круга, но москвичи отказались ностальгировать, и предпочли оставить все 3 очка у себя.

По итогам тура Спартаку до первого места осталось всего два очка, а «Тосно» упустило отличную возможность приблизиться к границе зоны вылета.

Урал–Рубин 1:1

Первые полчаса матча прошли в равной игре, команды практически ничего не могли создать возле ворот, а говорить о голевых моментах даже не приходится. Счёт сумел открыть Ивелин Попов, благодаря рикошету после сильного удара болгарского футболиста, мяч влетел в сетку ворот.

Во втором тайме продолжалась игра без опасных моментов, пока Егор Сорокин не начал размахивать локтями в своей штрафной, но заработанным пенальти, Николай Димитров грамотно распорядиться не сумел, Сослан Джанаев справился с ударом по центру.

Но через две минуты, «Урал» свой гол всё-таки забил, Эрик Бикфалви, после подачи со штрафного головой сравнял счёт.

Команды остались на своих местах, Урал на восьмом, а Рубин на девятом, команды разделяет одно очко.

Уфа–Зенит 1:2

В Уфе шёл снег, поле постепенно превращалось в месиво, если в этот день оно вообще было полем, а красная разметка, не говоря уже о красном мяче, так и не появилась. На протяжении всего матча создавалось впечатление, что вопрос: «Да где этот чёртов мяч?» волновал не только зрителей, но и футболистов.

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Счёт в матче открыл Бранислав Иванович, после розыгрыша штрафного он пробил куда-то в сторону ворот и попал.

Через 5 минут Йонуц Неделчару, вместо того, чтобы прервать подачу Леандро Паредеса, замкнул её в собственные ворота.

На 63 минуте Иван Обляков подал на Ивана Пауревича, тот ударил в Ивановича, но мяч снова отскочил к футболисту Уфы и со второй попытки он сократил отставание.

Этот гол должен был воскресить интригу в матче, но скорее всего её засыпало снегом.

«Зенит» и Уфа располагаются на 4 и 6 позициях соответственно, и очень надеются, что весна всё-таки наступит на всей территории нашей необъятной родины.

Краснодар–Анжи 1:1

Хозяева с самого начала ожидаемо владели преимуществом, но создать первый голевой момент Краснодар сумел только спустя полчаса игры. И этот момент оказался голевым, после подачи Игоря Калинина мяч попал в игрока «Анжи» и отскочил к Виктору Классону, а он уже обошёл защитника и отправил мяч в дальний угол.

Махачкалинцы почти сразу провели ответную атаку и чуть не сравняли счёт, Лескано получил мяч прямо перед воротами, но попал в штангу. Краснодар продолжал владеть преимуществом, но игроки были больше нацелены на сохранение счёта, чем на его увеличение, да и Георгий Лория просто так сдавать позиции не собирался. В самой концовке матча, «Анжи» бросил все силы на последний штурм, и на последних секундах компенсированного времени, Олег Данченко получил мяч на линии штрафной и забил в дальний угол, Андрей Синицын не увидел момент удара из-за защитников.

По окончании тура, «Анжи» остаётся в зоне стыковых матчей, а Краснодар остаётся на пятой строчке и всё ещё имеет шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Ростов–ЦСКА 1:2

Команды уже на первых минутах начали угрожать воротам друг друга, сначала Алексей Березуцкий из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой.

А через несколько минут, Александр Гацкан с близкого расстояния ударил рядом с Игорем Акинфеевым, благодаря чему голкипер сумел отбить мяч.

Ближе к концу первого тайма, уже Василий Березуцкий повторил за братом, но на этот раз, Георгий Щенников, находясь в штрафной подправил мяч в ворота.

Уже во втором тайме, после подачи Тимофея Калачёва, в штрафной ЦСКА началась неразбериха, чем быстро воспользовался Сверрир Игнасон и ударом в угол сравнял счёт.

Радовались ростовчане не долго, около пятнадцати минут, потом Бибрас Натхо пробил в дальний угол, но мяч летел мимо, а у дальней штанги его ждал Понтус Вернблум, он и замкнул мяч в ворота.

«Ростов» в 25 тур войдёт на безопасной от вылета 12 строчке, а ЦСКА несмотря на отставание в 5 очков продолжает участвовать в чемпионской гонке.