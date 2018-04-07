Мусаев: кое-что хочется изменить, но сразу это сделать невозможно

«Контроль мяча комбинационный атакующий футбол – это идея нашего клуба. Особенно приятно, что в гостях с «Зенитом» не суетились, контролировали мяч. Были рискованные моменты, будем стараться играть так же, но с меньшим риском. Конечно, раньше смотрел за основной. У нас был тесный контакт, совместные тренировки. Понятно что был на каждой игре. Но у каждого тренера свои нюансы. Кое-что хочется изменить, но сразу это сделать невозможно. Будем потихоньку менять, а вы увидите со временем» — сказал исполняющий обязанности главного тренера Краснодара Мурад Мусаев.