«Барселона» одержала верх в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы», первые два мяча «римляне» сами забили в свои ворота: сначала капитан команды Даниэле Де Росси в подкате срезал пас Андреса Иньесты, а затем во время розыгрыша углового, Костас Манолас коленом отправил отскочивший от штанги мяч в ворота.Через несколько минут, во время контратаки «Барселоны», голкипер «римлян» Алисон отразил удар Луиса Суареса, но зафиксировать не сумел, и Жерар Пике добил мяч в ворота. За десять минут до конца матча, «Рома» отыграла один мяч, Эдвин Джеко забил в левый нижний угол ворот, после подачи углового. Последний гол забил Луис Суарес, Максим Гоналон прервал передачу на Лионеля Меси, а Луис Суарес подобрал мяч и отправил его в ворота.
«Рома» без шансов уступила «Барселоне»
Футболисты «Барселоны» обыграли итальянскую «Рому» со счётом 4:1.
Барселона
4 1
Рома
Барселона: Марк-Андре тер Стеген; Нелсон Семеду; Жерар Пике; Иван Ракитич; Серхио Бускетс (Паулиньо 67); Андрес Иниеста (Денис Суарес 85); Луис Суарес; Лионель Месси; Жорди Альба; Серхи Роберто (Андре Гомеш 83); Самюэль Юмтити.
Рома: Алиссон; Кевин Строотман; Лоренцо Пеллегрини (Максим Гоналон 60); Диего Перотти; Эдин Джеко; Александар Коларов; Даниэле Де Росси (Грегоре Дефрель 77); Федерико Фасио; Алессандро Флоренци (Стефан Эль-Шаарави 72); Бруно Перес; Костас Манолас.
SCORE: 1-0 Де Росси (а/г) 38; 2-0 Манолас (а/г) 55; 3-0 Пике 59; 3-1 Джеко 80; 4-1 Суарес 87.
REFEREE: Дани Маккели (Нидерланды) Предупреждения: Коларов 44; Стротман 86.
INCIDENTS: Матч 1/4 финала Лиги чемпионов, между «Барселоной» и «Ромой». Матч прошёл на стадионе «Камп Ноу».