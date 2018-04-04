Гвардиола опять вылетит? «Ливерпуль» обыграл «Сити»

Первый мяч в ворота «горожан» влетел уже на 12 минуте, Мохамед Салах с передачи Фирмину, практически в упор растрелял ворота Эдерсона. «Сити» попытался ответить, но менее чем через 10 минут, они получили второй гол, защитники «Манчестера» потеряли мяч в штрафной, Чемберлен оказался рядом и пробил из-за пределов штрафной и сделал счёт 2:0. От матча прошло всего 30 мнут, Салах забросил мяч в штрафную, где Садио Мане головой переправил его в ворота. Больше счёт в матче не менялся, но и этого вполне хватило, чтобы практически не оставить сопернику шансов в ответном матче.