«Сити» хватило на один тайм: Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

«Сити» хватило на один тайм: Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

Бэйл готов покинуть Реал летом, на него претендует Манчестер Юнайтед!

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл с большой вероятностью покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Бэйл готов покинуть Реал летом, на него претендует Манчестер Юнайтед!
smotrisport.tv

По информации издания, валлиец недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб сливочных. В добавок к этому футболист так и не смог выучить испанский язык и не выкладывается на тренировках команды. При этом одноклубники Бэйла находятся с ним в хороших отношениях и делают всё, чтобы встроить его в игру Реала, однако им это не удаётся. Как ожидается, Королевский клуб захочет выручить не менее € 120 млн с продажи 28-летнего форварда. Главным претендентом на игрока является Манчестер Юнайтед. . GO!