Глеб: В ЦСКА же не со двора ребят набрали



О матче 2006 года





Мы доминировали все 90 минут, создали очень много голевых моментов, но мяч просто не шел в цель. Зачастую сами выбивали его из чужих ворот. В той ничьей не было чего-то сверхъестественного, подобное в футболе случается. Да и соперника стоит отметить. Там же не со двора ребят набрали. ЦСКА уже тогда являлся хорошей средней командой европейского уровня с обилием квалифицированных футболистов. Особенно отмечу Игоря Акинфеева, в том матче он был на высоте. Кстати, в концовке мы могли еще и пропустить - Вагнер Лав не реализовал свой шанс.



Об итогах той игры

Никакого гнева со стороны тренера не было. Арсен Венгер вообще никогда не разговаривает на эмоциях, его нереально вывести из себя. Конечно, все были разочарованы: потеряли очки дома. Но главную задачу - выйти из группы - мы в итоге выполнили, причем заняли первое место [ЦСКА тогда финишировал третьим, получив путевку в 1/16 финала Кубка УЕФА].



О сегодняшнем ЦСКА



На меня произвела большое впечатление ответная встреча ЦСКА с Лионом в 1/8 финала Лиги Европы. Армейцы показали невероятно зрелищный, динамичный футбол, который никого не оставил равнодушным. Складывалось ощущение, что команда играет у себя дома. Сейчас у нее удачное сочетание юных и возрастных футболистов, опыт и молодость отлично дополняют друг друга.



О предстоящем поединке в Лондоне

Если ЦСКА сыграет с Арсеналом так же, как с Лионом, то может добиться положительного результата. Конечно, придется очень тяжело. Главное - не тушеваться, попытаться навязать свою игру, быстро переходить из обороны в атаку, подстраховывать партнера. Надо заставить соперника тоже уставать, а для этого лишить его мяча - без него сил тратится гораздо больше. Действуя вторым номером, обороняясь и делая ставку на контрвыпады, можно обжечься. Все-таки в своем чемпионате ЦСКА привык играть с позиции силы.



О прогнозе







Не предскажу счет, но матч должен получиться зрелищным. Замечательная атмосфера, классный стадион, удивительная поляна... Все должны получить удовольствие от футбола. Буду держать кулачки за ЦСКА, так как там работают белорусские тренеры [Виктор Гончаренко, Александр Ермакович и Руслан Зубик]. Если бы недавно я не подписал контракт с БАТЭ, с удовольствием слетал бы в Москву на ответную игру.



О фаворитах Лиги Европы



Главные фавориты турнира - Арсенал и Атлетико. Но футбол непредсказуем, многое зависит от настроя и других факторов. Считаю, у армейцев тоже есть все шансы выиграть Лигу Европы. А почему нет? Все в их руках. Команда опытная, не боится даже самых титулованных соперников. Главное - чтобы не было новых травм. У ЦСКА и так не слишком длинная лавка.

