Когда один гол ценнее пропущенных четырех. ЦСКА уступил в Англии

Английским томным вечерком, на изумрудном газоне «Эмирэйтс», волею жребия, сошлись Арсенал и ЦСКА. Не сказать, что яркая афиша, но когда российская команда резонирует в Европе, на это всегда хочется смотреть. Тем более на фоне сильного соперника. Армейцам в последние годы регулярно попадаются английские топ-клубы. Результаты, за редким исключением, удручающие. И сценарии матчей, словно пишет один и тот же режиссер. Перед сегодняшней игрой с подопечными Венгера было больше поводов для оптимизма. Арсенал, лет 12 не добивается серьезных результатов. Команда удивляет своей нестабильностью, а в последние годы, так и вовсе перестала быть раздражителем для мало-мальски обученного коллектива. Дисбаланс в игре лондонцев ощущается на протяжении всего сезона и именно этим должны были воспользоваться армейцы. И воспользовались. Но не решили свои проблемы.

На предыдущих стадиях ЛЕ соперники «пушкарей»: Эстерсунд и Милан, отрезками зажимали к своей штрафной Рэмзи и компанию. В эти периоды отчетливо проглядывалась дыра в центре поля и попустительство в защите у команды. Это им не помешало, по разным причинам, пройти далеко в еврокубке, но натолкнуло на определенные умозаключения. То, что Арсенал играет сам и дает играть другим известно всем. То, что с Озилом надо действовать плотно и жестко, и тогда он теряется, тоже понятно. Но до какой степени слаб Гранит Джака в разрушении на фоне АПЛ и еврокубков мы видим после ухода Франсиса Коклена. Как могут привезти на ровном месте Косьелни с Мустафи гол, не новость. Ляпы Чеха уже не удивляют. Статистика пропущенных мячей это подтверждает: 41 пропущенный мяч в 31 игре в Премьер-лиге. К слову, больше чем Бернли, Ньюкасл Юнайтед и первая пятерка команд в АПЛ. И это всё на фоне очень креативной и интеллектуальной атаки, которая поймав кураж, начинает забивать охапку мячей.

ЦСКА, естественно, про всё это знал. Но одно дело понимать в теории, а другое воплотить всё это на поле, при этом суметь скрыть свои огромные проблемы в опорной зоне. В таких матчах важно не пропускать в первые 15-20 минут встречи, москвичи традиционно не справились с этой задачей. Девятая минута, проигранный подбор, перевод на фланг, прострел и гол Рэмзи в пустой угол. Всё очень точно, быстро и красиво. Армейцы не запаниковали, пошли и заработали штрафной после неуклюжего фола Косьелни и его мастерски реализовал (неожиданно!) Александр Головин, сыгравший очередной свой запоминающийся матч. Счёт 1-1 очень хороший итоговый результат для гостевого матча. Проблема была в том, что играть оставалось еще 75 минут. Тем временем, Арсенал безо всякого сопротивления проникал в штрафную армейцев и разыгрывал там комбинации. После очередного вторжения в святая святых ЦСКА, Озил заработал пенальти, Ляказетт уверенно пробил с точки.

Такое было ощущение, что проблемы команд были зеркальными. Если ты проходишь центр поля соперника, перед тобой открываются безграничные возможности и предложения. Вот Мхитарян бежит, а за ним устремляется Натхо (за Натхо только братья и Сергей). На дриблинге убрав Уилшира, Головин имеет огромное пространство для реализации момента. Рэмзи выиграв единоборство, оставил за своей спиной сразу двух центральных полузащитников. Это не прекращалось на протяжении всего первого тайма. Здесь обрезы Натхо. Рядом потеря Дзагоева. Недалеко брак в передаче Головина. Та же история и с Арсеналом, но разница в мастерстве атакующих игроков сказалось на счете первого тайма. По голу забили всё те же Рэмзи и Ляказетт. Счёт 4-1 после 45 минут.

В перерыве, судя по всему, Арсен сказал немножко поработать в обороне, чтобы не пропустить, а свободные зоны для контратак будут неизбежно возникать. ЦСКА же изо всех сил пытался забить и создавать моменты, но или хладнокровия или чего-то еще не хватало, чтобы попасть в ворота Дзагоеву и Вернблуму. Забеги Мусы порождали опасность у ворот Петра Чеха, но до гола не привели. После ухода Алана и Натхо и атака перестала работать, если до этого был креатив и что-то наподобие комбинаций, то выход Витиньо и Миланова полностью разрушил и этот элемент игры. Только чудо и Акинфеев уберегли от полного фиаско во втором тайме. Один Рэмзи имел два-три шанса сделать хет-трик. Озил всё также продолжал мучать армейцев гениальными диспетчерскими решениями. Но счет первого тайма не изменился. 4-1. Победа Арсенала

Безусловно, хочется отметить игроков ЦСКА. Безнадеги не ощущалась. Проиграли по делу из-за собственных ошибок. Стыдно не было ни разу. Есть и положительные моменты: Муса по ходу матча стал напоминать себя прежнего. Кучаев получил огромный опыт, сыграв вынужденно на своей неродной позиции. Головин показал, что и штрафные умеет бить. Да и заставили англичан побегать. Осталось в ответной игре дома забить три мяча и всё будет хорошо.