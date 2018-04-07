Манчестер Сити-Манчестер Юнайтед — и этим всё сказанно

До окончания английской Премьер лиги оба «Манчестера» должны сыграь по 7 матчей, и только чудо способно попытаться скинуть Гвардиолу с первого места, но даже у него это скорее всего не получится, если «Сити» одержит хоть одну победу, то догнать его будет невозможно даже в теории, и пожалуй главная интрига предстоящего матча — случится ли эта победа сегодня.

В прошлом туре «Юнайтед» на домашнем Олд Трафорде обыграл Суонси, не испытав больших трудностей (подробнее в нашем материале), а Гвардиола и компания разделались с «Эвертоном» в гостевом матче, но не стоит забывать, что «Манчестер Сити» ещё и участвует в розыгрыше Лиги чемпионов, где его в среду разгромил «Ливерпуль» Юргена Клоппа. И это не могло не стать хорошей встряской для команды, а значит к обычному для этого дерби накалу прибавится обозленность «горожан», а это не сулит Моуринью ничего хорошего.

В последний раз, команды встречались в декабре, тогда «Сити» выиграл со счётом 2:1, а что случилось за несколько дне до того матча? «Манчестер Сити» проиграл «Шахтёру» в Харькове в рамках группового этапа Лиги чемпионов, совпадение ли это, мы узнаем уже сегодня в 19:30.