«Сити» хватило на один тайм: Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

«Сити» хватило на один тайм: Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

eifefefbejfwjofnwjf — рецепт победы над Барселоной

Первый матч закончился разгромом, Рома уступила 4:1, казалось шансов нет. Но когда кажется надо сами знаете, что делать!

eifefefbejfwjofnwjf — рецепт победы над Барселоной
Рома
3 0
Барселона
Рома: Алисон Бекер; Александар Коларов; Жуан Жесус; Федерико Фасио; Костас Манолас; Алессандро Флоренци; Раджа Найнгголан (Стефан Эль-Шаарави 77); Кевин Стротман; Даниэле Де Росси; Патрик Шик (Дженгиз Ундер 73); Эдин Джеко.
Барселона: Марк-Андре тер Штеген; Нелсон Семеду (Усман Дембеле 85); Жорди Альба; Жерар Пике; Самуэль Юмтити; Иван Ракитич; Серхи Роберто; Серхио Бускетс (Пако Алькасер 85); Андрес Иньеста (Андре Гомеш 81); Луис Суарес; Лионель Месси.
SCORE: 1-0 Джеко 6; 2-0 Де Росси 58 (п); 3-0 Костас Манолас 82.
REFEREE: Клеман Турпен (Франция); Предупреждения: Фасио 38; Жесус 44; Пике 57; Меси 63; Суарес 72.
INCIDENTS: Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов; Стадион: Олимпико

«Барселона» вышла на поле полностью расслабленной, команда в полном составе была уверена, что этот матч чистая формальность, поэтому даже на гол Эдина Джеко, который случился на уже шестой минуте, никто не обратил внимания. Джеко подправил заброс Даниэля Де Росси и мяч оказался в сетке ворот. Первый тайм закончился, «каталонцам» не дали наладить игру, хотя складывалось впечатление, что они даже не пытались это сделать. За первый тайм «Рома» могла не только отыграться, но и выйти вперёд, но игроки не сумели воспользоваться своими моментами. 

Начался второй тайм, и весь мир увидел картину, которую никто не видел уже много лет — «Барселона» защищалась всей командой, более того защищалась она не всегда удачно. Заканчивался первый игровой час, и тут Жерар Пике нарушил правила на линии собственной штрафной, судья посоветовался с ассистентами и поставил пенальти. Для Де Росси реализовать пенальти было не сложно, вот тут-то все и вспомнили о том, что в первом матче «волки» забили как тогда казалось «гол престижа, который ничего не решает», счёт стал 4:3, и о возрождении интриги подумали все! Кроме игроков «Барселоны», и даже момент, который вскоре создал Меси выглядел неубедительно, тем более, что ответом на него были удар Стефана Эль-Шаарави и гол Костаса Маноласа, который выводил «Рому» в полуфинал. Этот гол, казалось вывел весь состав, всю скамейку, весь тренерский штаб из какого-то оцепенения, после этого гола, последовали замены, были намёки на тактические перестроения, и даже атаки, которые правда, так не привели к успеху.

«Рома» выходит в полуфинал, а игроки, тренеры и даже президент клуба, уже публично говорят о финале Лиги чемпионов, вспоминая сегодняшний матч, почему бы и нет.