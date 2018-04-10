«Сити» хватило на один тайм: Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

После первого матча, Хосеп Гвардиола сказал, что не потерял веру в свою команду, и «Манчестер Сити» сделает всё возможное, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. В течение первого тайма ответного матча, действительно казалось, что у «Сити» есть все шансы на выход в следующий этап. И речь не только о том, что уже на второй минуте Габриэл Жезус с передачи Рахима Стерлинга открыл счёт в матче, в целом весь первый тайм «горожане» смотрелись лучше. «Манчестер» играл как один, хорошо отлаженный механизм, защита не позволяла Салаху, Мане и компании свободно вздохнуть, в то время как атака выполняла всё новые и всё более опасные забросы в штрафную соперника. Единственное, что не позволяло хозяевам увеличить преимущество — офсайды, практически перед самым свистком, «Сити» таки забил второй, но судья гол не засчитал, как позже выяснилось ошибочно — офсайда там не было. Гвардиола пытался доказать судье, что он не прав, за что был удалён, так хозяева остались без тренера.

Тяжело сказать, что именно так повлияло на «горожан», удаление главного тренера или незасчитанный гол, но было твёрдое ощущение, что на второй тайм вышла другая команда. Чтобы забить этой, другой команде Мохамеду Салаху понадобилось чуть больше десяти минут, Мохамед подобрал отскочивший мяч и отправил его в пустые ворота. Прошло ещё двадцать минут, и ещё один гол Ливерпуля вывел команду вперёд, на этот раз Роберто Фирмино перехватил мяч, вошёл в штрафную и обыграл вратаря.

Казалось бы 5:1, безоговорочная победа, но если учесть неправильно незасчитанный гол, то уже 5:2, а если вычесть спорный гол «Ливерпуля» в первом матче, то 4:2, а этот счёт уже играет совсем другими красками.