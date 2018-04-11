«Сити» хватило на один тайм: Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

«Сити» хватило на один тайм: Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов

Без интриги — «Реал» и «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

Прошли последние матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, и пока в Мюнхене «Бавария» спокойно катала мяч доигрывая ничью с Севильей, «Ювентус» попытался подарить болельщикам чудо.

Без интриги — «Реал» и «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

Опытный ренер «Баварии» Хайнкес, не позволил команде повторить ошибок «Барсеоны», это был ответный матч, хозяева вели по общему счёту, но не бросали играть,на протяжении всего матча, благодаря чему вышли в полуфинал, пусть и через нулевую ничью, это не страшно, главоное, что Мюнхен примет матчи полуфинала. 

А вот «Сантьягу Бернабеу», едва не остался без матчей Лиги чемпионов, Марио Манджукич открыл счёт уже на второй минуте, Сами Хедира удачно подал, а Манджукич показал, что ещё не всё потерянно. Первый тайм подходил к концу, за это время мы успели несколько раз похоронить и «Ювентус», и «Реал», удивиться убойному везению и тех, и других, и вот Манджукич вколачиает второй, теперь с подачи Штефана Лихтштайнера. Первый тайм закончился и если не все, то почти все болельщики допустили мысль, что во втором тайме Ювентус сможет забить третий, это было бы даже не возрождение феникса из пепла, это что-то гораздо, гораздо более крутое — это самая настоящая сказка, в которую хочется верить, и которая иногда происходит на футбольном поле. 

И казалось, что эта сказка случилась на наших глазах, Блез Матиюди, благодаря Дугласу Косте оказался перед пустыми воротами и сравнял счёт двух  матчей. Что происходило на поле дальше — тяжело описать, полевые игроки ошибались, вратари вытаскивали казалось безнадёжнные мячи, а при таких условиях, безнадёжным кажется почти любой мяч, просто летящий в сторону ворот. 

Основное время подошло к концу, судья добавил 3 минуты, в этот момент сказка резко оборвалась, арбитр оказался перед выбором — ему предстояло решить, кто будет его искренне ненавидеть и выливать на него ушаты с помоями, в течение нескольких следующих дней. Он решил поставить пенальти в ворота «Ювентуса», Буффон был разочарован, полез спорить с судьёй, за что схлопотал красную карточку. Роналду реализовал пенальти — «Реал» в полуфинале. 

У Майкла Оливера — не было выбора, любое его действие привело бы к его критике, не поставь он пенальти, все бы бросились жалеть Роналду, который обязательно бы реализовал пенальти и вывел бы команду в следующий этап, но судья указал на точку, и происходит то, что происходит.