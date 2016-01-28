Талант Серхи Роберто

Трансферный «бан», не так давно обрушившийся на «Барселону», пусть и вызвал массу негодования, нес в себе больше положительных эмоций. Во многом осторожных, но положительных. Трансферное голодание и нехватка кадров должны были пройти довольно незаметно ввиду громкого имени собственной академии. И пусть «Ла Масия» уже давно не выпускала талантливых игроков, которые смогли уверенно закрепиться в клубе, мысль, что руководство сможет найти нового «Месси» у себя во второй команде, многих не покидала.

Как оказалось, искать по молодежным командам игрока, который сможет усилить состав, было не нужно. Такой игрок уже был давно подведен к первой команде и уже не первый год ждал своего шанса. Мы часто составляем рейтинги самых переоцененных игроков. Что ж, пожалуй, Серхи Роберто может попасть в список самых недооцененных.

Для «Барселоны» сейчас нахождение такого игрока в обойме большая удача. Особенно когда командой руководит тренер, любящий применять активную ротацию. Причем помимо предматчевых изменений состава, Энрике активно практикует смену игровой модели по ходу матчей. Это и Маскерано, который уходит в центр полузащиты порой не вместо, а в пару к Бускетсу, а на свободное место выходит другой защитник. Здесь и Матье, выходящий на фланг и в центр обороны. Месси, который чаще играет роль Хави в центре поля, а не только на фланге.

Энрике таким перетасовыванием игроков всегда славился. Поэтому особенно больно было смотреть на него в первой части сезона. Когда из-за ухода из клуба Хави и Педро и все еще действующем, на тот момент, запрете на трансферы, испанский специалист мог рассчитывать на мощную, но достаточно немногочисленную группу футболистов.

Отсюда открытие в лице Роберто носит для Энрике ключевой характер. При отсутствующих в заявке Турана и Видаля и получившего травму Рафиньи, именно Роберто стал тем самым «12 игроком», который если и не выходит в старте, то обязательно появляется на замену. Игрок, которому пророчили будущее куда меньше того же Мунира, либо Бартры. Футболист, о котором уже уверенно стали говорить, что не зиграет. Но именно сейчас, пока Марк и Эль-Хаддади стараются реализовать свой потенциал и оправдать, наконец, ожидания, которые на них возлагались. Именно сейчас важным игроком в обойме тренера является Серхи. Игрок, который еще в конце прошлого сезона во время празднования победы в финале Лиги Чемпионов выглядел скорее растерянным наряду с Дугласом и Вермаленом. Сложно сказать, что в тот момент он себя полноценно отождествлял с этой победой.

Отсюда и искреннее удивление многих его огромному прогрессу в игре, который стал возможен скорее не из-за особого исключительного таланта, а проделанной работы на тренировках. Самом желании игрока сделать из себя достойного футболиста. Ведь у Роберто, исходя из позиций, на которых он успел уже поиграть, нет той легкости Неймара, дриблинга Месси, умения продавить Суареса. Он не настолько быстр, как Альба, не настолько продуктивен впереди, как Алвес. В нём даже нет тех гениальных и столь важных для «Барселоны» передач Хавиньесты. Он не видит так поле. Но Роберто берет своё именно желанием и работой, а он, как минимум, не портил игры на любой той позиции, на которой пришлось выйти в этом сезоне.

В этом плане Серхи – это своего рода Пуйоль. Не по важности и не по значению своего вклада в игру, безусловно. Но Пуйоль так же, как Роберто, не имея таланта, который бы его выделял на фоне остальных, именно через работу, благодаря характеру и упорству, продолжал профессионально расти. Его хладнокровие, умение выгрызать мяч, его выносливость, смелость и футбольный интеллект помогали постоянно прогрессировать. В этом плане Роберто искренне напоминает Пуйоля. Ему ведь не важно, какая у него позиция – полное самопожертвование ради клуба и общей цели.

Пуйоль ведь начинал в «Барсе» на позиции левого защитника, но нашел себя именно в центре. Есть расхожее мнение, что Роберто, если он хочет вырасти по настоящему в великого игрока, необходимо определяться с позицией на поле. Отчасти с этим можно согласиться. Однако есть большая вероятность, что потенциальное величие этого игрока именно в умении сыграть в любой линии и практически на каждой позиции. И именно с таким тренером, как Энрике, такое возможно практиковать.

И ведь достаточно игроков, и в самой «Барселоне», которые могут сыграть на двух-трех позициях. Уникальность же Серхи Роберто уже сейчас в том, что он готов играть на той позиции, где он нужен.