Превосходя себя: как «Тоттенхем» пришел к успеху

Сейчас все разговоры в футбольной Англии только о «Лестере». Команда Клаудио Раньери на наших глазах совершает футбольное чудо, но многие забывают, что позади них есть еще одна команда, которая достойна чемпионства. Они не прыгали с последнего места на первое, у них не играют игроки из низших дивизионов Англии, эта команда строилась на протяжении последних пяти лет. «Тоттенхем», дамы и господа.

Почему же «Тоттенхем» в этом сезоне так высоко? Тут смешалось все. И тренерский гений Маурисио Почеттино, и великолепная игра Харри Кейна, и мощная оборона. В этой команде есть все. И начнем, пожалуй, с лица этой команды. Игрока, который символизирует нынешний «Тоттенхем». Это Харри Кейн.

Харри Кейн

Перед этим сезоном многие не ставили на Кейна. Мол, такой же нападающий «на сезон», как многие до него. Однако после 29 тура в его активе 17 мячей, и сезон еще не закончен. Да, он пока не забивает так много, как в прошломфутбольном году, но начал играть намного взрослее. Обо всем по порядку.

Сейчас Харри Кейн становится игроком более командым. Заметно, что защитники потихоньку привыкли к его игре, но и Харри не стоит на месте и старается делать свою игру разнообразнее. Если сравнивать статистику двух сезонов, количество ключевых передач за игру выросло вдвое. Он перестал бояться брать игру на себя, что видно по количеству ударов (с 3 до 4,5). Да, количество голевых передач уменьшилось, но тут король — Эриксен, и оставим это ему.

Кейн — идеальный нападающий для «шпор». У него есть огромный запас, который нужно реализовывать, и он делает это. У него есть отличные партнеры, которые растут вместе с ним. Сейчас ему 22 года, и у него есть все шансы стать новым лидером сборной Англии. Думается, он сделает это.

Защита

А вы знали, что в текущем сезоне «шпоры» имеют лучший результат по пропущенным мячам? Почеттино выстроил возможно лучшую защиту в Англии на данный момент. Начав экспериментировать еще в прошлом сезоне, в этом он с самого начала придерживается линии Уолкер-Фертонген-Алдервейрельд-Роуз. Пара центральных защитников из Бельгии уже чувствуют друг друга затылком. «Шалун» Уолкер и Роуз показали себя с новой стороны и сейчас являются главными претендентами на свои позиции в сборную.

Можно связать их прогресс с приближением Евро-2016, ведь Англия — лучшее место для того, чтобы засветиться. Возможно. Но все намного проще. Просто игроки выросли и сыгрались друг с другом. Алдервейрельд перестал привозить, Фертонген взялся за голову. Ну и позади них великолепный Уго Льорис. Что еще нужно для счастья? Правильно, победа в чемпионате Англии.

Состав команды

Вы заглядывали в ростер «Тоттенхема». Загляните и вы поймете, почему команда держится на такой долгой дистанции очень хорошо. На каждой позиции есть по два игрока. И каждый ничуть не хуже другого. Виммер готов подменить любого центрального защитника, а Дэвис и Триппер не терялись, выходя на поле.

В линии полузащиты все так же отлично. Почеттино может долго выпускать на поле любого игрока, не боясь того, что рисунок игры поменяется. Например, в этом сезоне мы видели разные связки полузащитников. Дембеле – Дайер, Бенталеб – Дембеле и т.д. И все было прекрасно. Ну раз уж мы заговорили об игроках, то пора отметить молодежь клуба.

Молодежь

Кто-нибудь из вас до этого сезона знал таких игроков как Том Кэрролл, Деле Алли, Киеран Триппер? Думаю, что нет. Алли стал одной из главных звезд «шпор», Эрик Дайер вышел на новый уровень, став одним из лучших опорников лиги. Бенталеб не является стабильным игроком основы, но и его прогресс удивляет.

Вот, что говорит сам Почеттино о взаимотношениях с молодыми игроками: «Можно привести параллель между отношениями отца и сына. Иногда ты должен применить пряник, иногда — кнут».





Почеттино не боится доверять молодым игрокам и правильно делает. Он не ругает их за их ошибки и не сажает на лавку. Он подбадривает их. Он строит команду на будущее. Что всецело поддерживает руководство «Тотенхема». Такой вектор был взят с самого прихода аргентинца на тренерский мостик. Ну вот мы и подходим к самому сладенькому.

Гений Почеттино

И все же, успехи «Тоттенхема» в первую очередь нужно связывать с аргентинским специалистом. За два сезона он выстроил отличную модель игры, привил ее игрокам и результат не заставил себя долго ждать. Начнем мы с тактики.

Почеттино активно играет по схеме 4-2-3-1. Суть его игры в том, что атакующая тройка в лице Ламелы – Эриксена – Алли начинает досаждать обороне соперника постоянными сменами позиций, устраивая настоящий круговорот. Так же его игра с 4-2-3-1 может моментально перестроиться на 4-1-4-1 одним лишь перемещением Дембеле вперед. И вот у него уже на 1 человека в атаке больше. Если надо, Алли может стать третьим центральным полузащитником и команда перестроится в более оборонительную 4-3-2-1.

Как уже говорилось выше, «Тоттенхем» имеет глубокий запас, что позволяет Почеттино усилять атаку каждой заменой. Это видно на примере недавнего матча с «Суонси» в рамках 27 тура АПЛ. Большую часть матча «шпоры» проигрывали, но вот аргентинец выпускает на поле Шадли, перестраивает Эриксена на позицию атакующего полузащитника, и вкупе с постоянными подключениями Роуза и Уолкера это дает результат.

Ну и как не отметить игрока, без которого эта команда была бы не той, какой мы её видим. Это Кристиан Эриксен. Системообразующий игрок, который держит в своих ногах нити игры. Еще в «Аяксе» было видно, что он отличный плеймейкер. Почеттино отдал ему все привилегии художника и Кристиан расцвел новыми красками. Лидер команды по голевым передачам (8), один из лучших плеймейкеров лиги. Из «вечно подающего надежды» в этом сезоне датчанин наконец-то превращается в звезду.

Конечно, сказка под названием «Лестер» перекрыла становление «Тоттенхема», и с большой долей вероятности «шпоры» в этом сезоне не станут чемпионами. Но будет следующий сезон, и «Лестер» может уже так не выстрелить, а «Тоттенхем» — выиграть чемпионат. Думается, что они этого достойны.