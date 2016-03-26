Шахтёр на пути к европейскому титулу

После того, как Шахтёр не сумел пробиться в плей офф Лиги Чемпионов, судьба наделила его шансом реабилитироваться перед болельщиками в Лиге Европы. Но и тут всё оказалось не так просто, как хотелось бы украинским фанатам. Допинг тесты Фреда оказываются положительными, и игрока сборной Бразилии отстраняют от футбола на год. Лучший игрок и бомбардир «горняков» – Алекс Тейшейра – отправляется в Китай за фантастическую суму. И вроде как есть, кому играть и тащить к финалу донецкую команду, но потеря лидера могла оказать достаточно сильное психологическое давление на коллектив. Ведущие роли в нападении падают на плечи Тайсона, Эдуардо, Гладкого и молодого Феррейру.

И вот наступил день жребия. Вся Украина вздрогнула при виде следующего европейского соперника её любимой команды. Шахтер отправлялся в Гельзенкирхен.

Очередное серьёзное испытание падает на плечи «горняков». И хоть Шальке в этом сезоне является нестабильной командой, но имя и история соперника наводит жуть на украинских фанатов.

И вот, первый матч. И в стартовом составе украинской команды появляются два молодых дарования: Виктор Коваленко и Максим Малышев, которые в своей первой игре на Евро-арене показали очень достойную игру. Шахтер дома сумел отстоять на ноль и показать, что в этом противостоянии они готовы биться до конца. Удержав нулевую ничью дома и уступив лишь незначительно по игре, донецкая команда с оптимизмом отправлялась в Германию на ответную игру. И тут был выжат максимум абсолютно из всех игроков Шахтера. Крупно разгромив Шальке на выезде (один из голов забил один из молодых талантов – В. Коваленко ), Шахтёр отправился домой с отличным настроением и готовым к предстоящим трудностям в Европе.

На этот раз жребий был куда приятнее. Из всех возможных серьёзных соперников, а в этом футбольном году их достаточно много в Лиге Европы, Шахтеру достался не самый сложный – брюссельский Андерлехт. Точно так же, как и Шальке, Андерлехт в этом сезоне выступает крайне нестабильно, и является, преимущественно, домашней командой. Но, все-таки, в Украину ехала самая титулованная команда Бельгии с отлично набранным коллективом опытных и талантливых исполнителей.

Первый матч снова был для Шахтёра домашним. И на этот раз «горняки» оказались на две головы выше своего соперника, обыграв его по всем статьям со счётом 3-1, и уезжаю в Бельгию уже с весомым перевесом в этом противостоянии. Но даже при таком счёте Андерлехт оставался серьёзной угрозой для украинцев. Ведь родные трибуны и 12-й игрок в лице болельщиков всегда помогали брюссельской команде. Об этом говорит и статистика. В этом сезоне Андерлехт дома проиграл лишь раз. Но и эти факты не смущали воодушевленных украинцев, которые на выезде сумели выдержать натиск и выиграть матч. Очередная победа в Европе, и очередные нервы в ожидании нового соперника.

На этот раз судьба вновь была благосклонна к Шахтеру, и обрекла его на соперничество с португальской Брагой.

Из всех соперников, если смотреть объективно, Брага является не самым сложным для донецкой команды. Но и их не стоит сбрасывать раньше времени со счетов.

Красавица Юлия Яковлева, очень хорошо разбирающаяся в португальском футболе, оказала нам помощь и рассказала немного про португальский клуб.

Со слов Юлии:

"Брага – это португальский переходной пункт от низшей части турнирной таблицы к трём португальским грандам. Уже несколько лет они активно борются во внутреннем чемпионате и кубке страны, но постоянно чего-то не хватает для решающего шага. Сама по себе Брага является добротным, сплоченным коллективом, очень хорошо умеющим играть вторым номером используя быстрые выпады в сторону соперника. А ведь именно так и будет играть Брага против донецкого Шахтёра. Ведь, объективно, Шахтёр является сильнее португальцев.

Являясь домашней командой (за весь сезон 2015\2016 Брага проиграла лишь один матч), Брага имеет в своем составе ряд крайне техничных игроков. Так, лидер команды и центра поля, Рафа Силва является одной из основных ударных сил португальцев. Так же, у португальцев очень сильные края защиты в лице Марсело и Байано, готовые всегда молниеносно вырваться в атаку. Довольно сильный дует нападающих, а именно серб Никола Стоилькович и египтянин Ахмед Хасан, которые на двоих наколотили 18 голов в сезоне. Опытный и спокойный Луис Карлос, который приносит всегда готов закрыть центр поля. Все эти ребята готовы дать бой озорным и техничным ребятам из Донецка. И игра вторым номером их никак не смущает, ведь именно это и является одной из их сильных сторон. А тот факт, что догнать Спортинг, Бенфику и Порту в чемпионате Португалии им уже будет крайне трудно, почти нереально, делают эту команду еще опаснее. Им нечего терять. А трофеев ведь так давно не было..Так почему же не отдать все силы за команду? Почему бы не порадовать своих болельщиков верой, стремлением и упорством? Всё это они могут. И всё это они будут делать предстоящие 180, а может и больше, минут в противостоянии с украинским клубом".

Что же касается «горняков», то они являются фаворитом противостояния, и будут играть на победу в обоих матчах. Для этого у них есть все преимущества. Опытный Пятов на страже ворот. Надёжные Кучер и Ракицкий в центре обороны. Молодой Исмаили, который показывает отличную игру. И, несомненно, несменный капитан Шахтёра – Дарио Срна, готовый как отрабатывать в обороне, так и мчаться вперёд, помогая своим атакующим игрокам. Молодая пара украинцев Малышев и Коваленко в центре поля, показавшая, что отлично могут отыграть на мощном, европейском уровне. Опытнейший Степаненко, готовый всегда помочь своим молодым партнерам как действиями на поле, так и простым советом. И, безусловно, одна из лучших «банд» нападения в украинском чемпионате: Тайсон, Марлос, Феррейра и Эдуардо. Голодные до европейских трофеев. Расстроенные вылетом из Лиги Чемпионов. Техничные и опасные. Готовые отдать все силы за победу в майке Шахтёра. Молодой бразилец Бернард, показывающий всю свою мощь и желания даже выходя на замену. Всем этим ребятам предстоит два тяжелейших противостояния с португальским клубом. Так же, стоит отметить, что борьба во внутреннем чемпионате крайне мало беспокоит донецких ребят. Побед во внутреннем первенстве за последние годы было так много..Да и соперник лишь киевское Динамо. Конечно же упор в команде Луческу делается на европейский трофей. И ведь в этом сезоне это вполне реально.

Так что кто победит? Португальский добротный середняк, или же гранд украинского футбола? Бразильцы Луческу или Фансека окажутся техничнее? Чьё желание победит в этом противостоянии? Ответ на эти вопросы будет дан уже скоро. Нас ждёт очень увлекательное соперничество двух клубов, готовых отдать все силы ради такого долгожданного трофея.