Тринадцать друзей Франка

«Крылья Советов» в течение сезона 2015/2016 сумели пройти путь от команды, которая взбудоражила российскую футбольную общественность, до одного из самых скучных коллективов Европы. Среди команд из 10 лучших лиг Европы по рейтингу УЕФА, «Крылья Советов» имеют худший показатель средней результативности – 0,57 голов за игру. Для сравнения, безнадежный аутсайдер чемпионата Франции «Труа» одержал лишь 2 победы в 31 матче, но средняя результативность 20-й команды Франции равна 0,7 голов за игру.

Низкая результативность не являлась бы бедой, если бы «Крылья» успешно оборонялись. Но даже тактика игры в пять защитников не приносит ожидаемого результата. Согласно данным портала WhoScored.com, «Крылья Советов» позволяют наносить по своим воротам в среднем по 14,7 ударов за матч. Хуже данный показатель только у «Уфы» и «Рубина». Кроме того, футболистов «Крыльев» часто обыгрывают один в один, по этому показателю самарская команда на 15-м месте в лиге.

Вот и получается, что «Крылья Советов» – ни рыба, ни мясо. В атаке пусто, и в обороне не густо. Спасает команду Веркаутерена пока лишь одно – конкуренты очки набирают «со скрипом». «Мордовия», «Уфа» и «Анжи» за три мартовских тура на троих набрали 3 очка. Причем два из них были получены в очном противостоянии «Уфы» и «Мордовии».

Еще одна интересная деталь: у 13-ти футболистов «Крыльев Советов» в июне закончатся контракты или арендные соглашения. С тренерским штабом контракты подписаны по схеме 1+1, то есть эти трудовые отношения тоже могут быть прерваны в июне. Вот список 13-ти «друзей» Франка Веркаутерена: Георгий Лория, Жозе Надсон, Дмитрий Ятченко, Тарас Бурлак, Иван Таранов, Шелдон Бато, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло, Павел Яковлев, Алексей Померко, Георгий Габулов, Алан Чочиев, Джоанни Бруно. Данные взяты с авторитетного портала transfermarkt.com. Как видно, большинство игроков из списка регулярно появляются на поле.

Вот и получается, что «Крылья Советов» по своей сути – команда наемников. В случае вылета футболисты возьмут в руки чемоданы (у кого-то они, может быть, уже собраны) разбегутся кто куда, а Самара останется у разбитого корыта. Для бюджета клуба каждый из этих игроков неликвиден. Заработную плату они исправно получают, а продать никого из них нельзя.

Свежий пример – Станислав Драгун. В январе 2013-го года перешел в «Крылья Советов» за 1,2 млн евро. В течение трех лет получал по 68 тыс. долларов ежемесячно. В январе 2016-го года бесплатно ушел в московское «Динамо». Итого, Самарская область потратила на Драгуна около 3,5 млн долларов. Принесло ли это какие-то результаты? Да, кубок за чемпионство в ФНЛ. Турнира, в который «Крылья Советов» не имели право опускаться.

Вообще, «Крылья Советов» действуют на поле словно роботы. Играют четко по схеме, эмоции и страсть в игру не допускают. Однако «Крылья» – не идеальные роботы. Единственное, но существенное опущение. Ошибки в обороне, катастрофа при реализации моментов, и вот, все схемы летят в тартарары. Соперники забивают, а «Крылья Советов» падают все ниже.

3 апреля «Крылья» ждет один из важнейших матчей чемпионата. На саранский стадион «Старт» самарцы выйдут в ранге команды гостей и сыграют против «Мордовии». «Мордовия» после перерыва прибавила в движении и агрессивности. Футболисты Гордеева едва не обыграли в гостях «Уфу» (победа была упущена на последних минутах), от души «повозили» оборону «Краснодара» и «Рубина», набрав, правда, в этих двух матчах лишь одно очко. При этом состав у «Мордовии» уж точно не сильнее самарского. Простой факт: все три матча в марте без замен провел Эмин Махмудов – футболист, которого «Крылья» отдали в Саранск в аренду.

Перерыв на матчи национальных сборных выпал удачно. Франк Веркаутерен имеет все возможности подготовить свою команду к решающему сражению. Один неверный шаг – и «Крылья» окажутся в шаге от зоны вылета.