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Фото: Локомотив - Рубин

Фото: Локомотив - Рубин

Фоторепортаж матча 22-го тура Чемпионата России по футболу

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Дмитрий Бурдонов

«Локомотив» - «Рубин» - 1:0 (0:0)
Голы: Шкулетич, 84

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Чорлука (Ндинга, 66), Дюрица, Денисов, Михалик, Тарасов (Миранчук, 57), Коломейцев, Самедов, Касаев (Игнатьев, 76), Шкулетич
«Рубин»: Рыжиков, Устинов (Карадениз, 78), Кверквелия, Бергстрем, Набиуллин (Пилявский, 80), Оздоев, Камболов (Портнягин, 85), Цакташ, Канунников, Ткачук, Девич
Предупреждения: Камболов, 38. Михалик, 42. Устинов, 52. Рыжиков, 79.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров)
3 апреля. Москва, стадион «Локомотив»

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