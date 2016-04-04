Фото: Локомотив - Рубин

«Локомотив» - «Рубин» - 1:0 (0:0)
Голы: Шкулетич, 84
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Чорлука (Ндинга, 66), Дюрица, Денисов, Михалик, Тарасов (Миранчук, 57), Коломейцев, Самедов, Касаев (Игнатьев, 76), Шкулетич
«Рубин»: Рыжиков, Устинов (Карадениз, 78), Кверквелия, Бергстрем, Набиуллин (Пилявский, 80), Оздоев, Камболов (Портнягин, 85), Цакташ, Канунников, Ткачук, Девич
Предупреждения: Камболов, 38. Михалик, 42. Устинов, 52. Рыжиков, 79.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров)
3 апреля. Москва, стадион «Локомотив»