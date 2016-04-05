Будущее Ибры. Рассуждение о перспективах защитника

Прежде всего, рассуждая о возможном повышении защитника "Крыльев Советов", следует учитывать 2 фактора:

БольшУю роль в этом сыграет правильный паспорт Во многом, возможное «повышение» Цаллагова — следствие слабости его коллег по амплуа, а не его силы

Ибрагиму в своё время очень повезло с очередной распродажей в «Крыльях», так как сейчас сложно в РПЛ найти флангового защитника, который был бы в расцвете сил и при этом имел бы достаточный опыт. Всего правых защитников до 28, проведших более 15 матчей в этом сезоне нашлось 6. Помимо Цаллагова, это Фернандес (ЦСКА), Маргасов (Ростов), Бутко (Амкар), Петров (Краснодар), Бугаев (Кубань). Среди них Ибрагим провел больше всего матчей за основной состав своей команды (167). Понятно, что у него не было лигочемпионского опыта, как у Фернандеса, но мы ведь и не будем их сравнивать, правда? Хотя бы потому что в нашей лиге бразильца может себе позволить разве что Зенит, которому он не нужен. Среди остальных отметаем так же и Бутко, так как он не является гражданином РФ. А теперь ставим себя на место руководителей Рубина (сейчас правый защитник Кузьмин, 34 года), Краснодара (Калешин, 35), Локомотива (Шишкин, 29, 14 игр + Логашов, 23, 6 игр). Учитывая ужесточающийся лимит, стареющих, либо не тянущих игроков, хочется закрыть позицию на много лет россиянином, при этом избежать риска, связанного с неопытностью игрока — отсюда и были выбраны фильтры по возрасту и количеству сыгранных игр. Так как все команды стараются играть с позиции силы, подключения фланговых защитников — часть наступательных действий. Рассматривать в сравнительной таблице будем не только оборонительные показатели, но и атакующие. (В качестве образца добавим в таблицу Смольникова и Фернандеса)

Статистика фланговых защитников 2015/2016. (По данным WhoScored.com) Отборы Перехваты Ключевые передачи Удачные обводки Удары Фолы Потеря владения Цаллагов 2,3 2,7 0,9 1 0,4 1,1 1,4 Маргасов 2,2 2,1 0,4 0,2 0,3 1,2 0,7 Петров 1,5 2,9 0,6 1 1,1 0,5 0,8 Бугаев 1,5 1,8 0,6 0,2 0,1 0,8 0,8 Фернандес 2,8 2 0,8 0,6 0,6 1,1 0,9 Смольников 0,8 1 0,8 0,6 0,9 0,7 0,9

Исходя из данной таблицы, видно, что Ибрагим находится в числе 2 лучших по основным защитным и атакующим показателям, в созидании опережая даже армейца и зенитовца. Низкие показатели по ударам, фолам и потерям объясняются общей структурой игры самарцев и роли Ибрагима в ней. Очевидно, что у Маргасова в Ростове показатель потерь лучше в 2 раза за счет организованной и поставленной игры в обороне команды Бердыева. Количество ударов же объясняется общей осторожной игрой «Крыльев Советов».

Таким образом, уровень Ибрагима превосходит уровень других кандидатов на повышение. Несмотря на кажущуюся деградацию в игре футболиста, игроков даже подобного уровня в расцвете сил и с его опытом просто нет. А если учесть, что за осетина летом не нужно будет платить в клуб ни гроша, можно с уверенностью сказать, что летом за него будет настоящая борьба.