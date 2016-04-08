Парижская ничья

Очередным матчем стадии четвертьфинала Лиги чемпионов стал поединок между ПСЖ и Манчестер Сити. Матч прошёл 6 апреля на стадионе Парк де Пренс в Париже. Многие эксперты затруднялись прогнозировать, какая из команд пройдёт дальше, ведь обе они занимают высокие позиции в своих национальных чемпионатах, но если в английской премьер-лиге борьба за призовые места продолжается, то ПСЖ досрочно стал чемпионом Лиги 1, что не может не расслаблять команду даже перед таким ответственным матчем.



С первых минут матча команды играли на больших скоростях, и уже на 6 минуте Сити нарвался на контратаку парижан, которая привела бы к выходу один на один, если бы не закончилась падением игрока французской команды в чужой штрафной, несмотря на заверения игроков ПСЖ и свист с трибун судья не стал ставить пенальти и матч продолжился. По прошествии ещё 6 минут судья всё же поставил пенальти в ворота Джо Харта, но шведский форвард Златан Ибрагимович не сумел переиграть английского голкипера, и счёт не изменился. После того как команды сыграли 20 минут от первой половины матча можно было говорить о том, что ПСЖ владеет небольшим преимуществом. У них было больше атак и выглядели они опаснее, но растрачивались впустую. На 23 минуте Ибрагимович вышел один на один с вратарём соперника, но пробил выше ворот, за этот момент парижский клуб поплатился через 15 минут Матьюди ошибся в центре поля и потерял мяч Сити доставил мяч в штрафную, где Де Брёйне сумел обмануть вратаря и открыть счёт в матче. Но не прошло и 5 минут как уже горожане ошиблись у своей штрафной и Ибрагимович отправил мяч в ворота, тем самым сравняв счёт. На этом первый тайм завершился.



Второй тайм начался с перспективной атаки хозяев, но передача, так и не достигнувшая адресата, не позволила увеличить счёт. ПСЖ продолжал давить, но завершать атаки не получалось, разбазаривание моментов продолжалось до 58 минуты. С подачи углового Кавани пробил головой, с этим ударом Харт справился, но мяч отлетел к Рабио, который в упор расстрелял ворота. После этого гола показалось, что горожане уже ничего не смогут сделать в этом матче, парижане продолжали давить, а Манчестер с трудом покидал свою половину поля. Но на 71 минуте Фернандиньо сравнял счёт благодаря ошибке защитников, которые, видимо, решили, что победа уже у них в кармане. Клуб из Англии сумел выровнять игру и стал больше времени проводить в атаке, а под конец матча стал ещё и владеть преимуществом, но счёт так и не изменился.



Сегодня нас ждёт ответная встреча в Англии, по ходу которой выявится обладатель путёвки в полуфинал соревнования.