Золотой мальчик едет домой?

Переехав в 6-ти летнем возрасте в Дортмунд, Марио уже тогда стал показывать выдающиеся результаты для своего возраста. Демонстрируя все задатки умного и техничного футболиста, молодой немец сразу же стал главной звездой молодёжки Дортмунда.

Пройдя все этапы академии Боруссии Дортмунд, Марио сумел закрепиться в основе клуба и под руководством Юргена Клоппа «нашуметь» как в Германии, так и на европейской арене. Являясь ключевым игроком Дортмунда и надеждой сборной Германии, Гётце должен был стать высококлассным футболистам, и возможно, в скором времени, потягаться за золотой мяч с самими Месси и Роналду. Но что-то пошло не так.

2013-й год. Боруссия удивляет Европу всё больше и больше. Выйдя из группы смерти ЛЧ (Реал Мадрид, Манчестер Сити, Аякс), дортмундцы продолжали громить всех на своём пути. Первым под ноги «шмелей» попался донецкий Шахтёр. Вторыми на очереди были испанская Малага, оба матча с которой показали, что у команды Юргена Клоппа есть не только молодой задор, но и сильный характер. Далее была феерическая домашняя победа на всё тем же Реалом, и проигранный финал в Лондоне. Но во всём этом блеске немецкой команды-выскочки было пятно уныния и утраты. Марио Гётце по окончании сезона переходит в Баварию Мюнхен.

Эта новость электрошоком промчалась по болельщикам клуба из Дортмунда. Казалось, что вот она – надежда и опора. Продливший контракт, Марио Гётце дал болельщикам «шмелей» веру в то, что скоро не только Германия, но и вся Европа покорится Дортмунду. Но, увы. Золотой мальчик переезжал в Мюнхен.

Первый год в новой команде прошел для Марио не совсем так, как он себе это представлял. Приезжая в Мюнхен для того, чтобы играть под руководством Пепа Гвардиолы, Гётце не думал, что большинство времени придётся сидеть на лавке запасных. В целом, годы в Баварии прошли у молодого немца вполне сносно. Два подряд выигранных чемпионата (да и третий уже не за горами), кубок и Суперкубок Германии, кубок Клубного чемпионата мира. Победа на чемпионате мира. Но мы уже не наблюдали той озорной и по-юношески доброй улыбки на лице Марио. Всё реже он стал появляться на поле, а про появление в стартовом составе речь заходила всё реже и реже. Немецкий талант закапывался в землю испанским тренером.

Но спустя 3 года, проведённых в Мюнхене, всё чаще и чаще мы можем наблюдать слухи о переходе Марио в другой клуб. И всё чаще в заголовках мелькают одни и те же команды: Ливерпуль и Боруссия Дортмунд. Подходящие ли это клубы для немца? По-моему — да.

Ливерпуль хоть и находится в данный момент не в лучшей ситуации, но впереди лето, трансферы, предсезонка. Новый тренер команды, старый знакомый Марио, Юрген Клопп, явно будет строить команду заново, под себя. Так почему же ему не взять некогда родного для себя немца? Именно Клопп пустил Марио во взрослую команду и вырастил его как игрока международного уровня. Именно он знает все лучшие качества молодого немца и то, как его нужно по максимуму настроить на нужный результат. Квартет Фирмино, Коутиньо, Лалланы и Гётце может составить одну из сильнейших средних линий Англии будущего сезона. Техника, ум и телосложение помогут Марио адаптироваться в английской премьер-лиге. А старый знакомый, Юрген Клопп, поможет вновь поверить в себя и свои силы, тем самым вернув золотого мальчика на прежний, потрясающий уровень.

С другой стороны – Боруссия Дортмунд. Новый тренер. Новый стиль игры. Старые друзья. А ведь когда-то он уже играл бок о бок с Марко Ройсом, Матсом Хуммельсом и Синдзи Кагавой. Были времена, когда черно-жёлтая форма так шла Марио. Именно в Дортмунде он показывал свою лучшую игру, и свои лучшие качества. И вроде как это неплохой вариант. Но примут ли болельщики? Смогут ли простить ему предательство, каким сами они считают поступок Марио, болельщики дортмундской команды? Дортмунд за последние годы уже не раз принимал в свои объятья своих игроков. Так, Нури Шахин и Синдзи Кагава, не обретя успеха за пределами Дортмунда, вернулись в стан «шмелей». Но примут ли Марио? Всё это остается загадкой на ближайшие 4 месяца.

Сам же Гётце утверждает, что хочет дождаться Анчелотти и поговорить с ним насчёт своего будущего. Но хороша ли эта затея? Стоит ли отдавать лучшие годы своей карьеры команде, которая вряд ли нуждается в тебе? Ответы мы получим в ближайшее время.