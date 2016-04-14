История Лиги чемпионов повторяется

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов богат на достаточно интересные параллели из прошлого, причем совсем недавнего. Начиная с сезона 2011/2012, в полуфинале турнира трижды неизменно оказывались «Барселона», «Реал Мадрид» и «Бавария», а компанию им составляла некая четвертая команда: «Челси», «Боруссия» и «Ювентус». После того как была проведена жеребьевка стадии 1/4 в этом году, мы были вправе ожидать очередного повторения этой истории.

Напомним, что мадридскому «Реалу» и мюнхенской «Баварии» достались хоть и не уступчивые, но все же объективно уступающие им в классе соперники: «Вольфсбург» из одноименного города и «Бенфика» из Лиссабона. «Барселоне» же не пришлось далеко уезжать из Испании: ей выпал идущий на втором месте в Примере «Атлетико», с которым каталонский коллектив уже дважды расправился во внутреннем чемпионате. И, наконец, четвертым оказалось противостояние клубов ПСЖ и «Манчестер Сити», не радующих своих болельщиков частым попаданием в четвертьфинал самого популярного футбольного турнира. Казалось бы, и «Реал», и «Бавария», и «Барселона» должны без особых проблем расправиться со своими визави, а французская и английская команда – решить между собой, какая из них станет той самой «некой четвертой», – и мы получим то самое повторение.

Но, как оказалось, продолжение получила совершенно иная история. Да, «Реал» все-таки смог пройти «Вольфсбург», несмотря на поражение со счетом 0:2 в первом матче; да, «Бавария» с перевесом лишь в один гол, но все же превзошла «Бенфику»; а вот, пожалуй, самый главный фаворит турнира своей победы добиться не сумел. «Барселона» проиграла в гостях. И тут впору вспомнить сезон 2013/2014: тогда сине-гранатовые также не дошли до полуфинала. А кто же их выбил? Правильно, тот самый мадридский «Атлетико», не позволивший своим соперникам забить ни единого гола на «Винсенте Кальдерон», зато успешно это сделавший сам. История повторяется, однако не так, как это многим виделось изначально. «Атлетико» выбило «Барселону» тогда, то же самое произошло и сейчас.

К слову, в прошлый раз «матрасники» попали на команду с Британских островов – «Челси» – и вскоре оказались в финале. Сейчас же им вполне могли достаться «горожане» из Манчестера (что, собственно, в Англии); а «Реал» с «Баварией» – встретиться друг с другом, как и в 2014 году. Вот только на этот раз судьба решила иначе. Жеребьевка все же разделила мадридские клубы, а соперников решила поменять местами.

Фото: uefa.com

Кстати, о «Челси». Я уверен, болельщики этого клуба никогда не забудут «позорное», по выражению Дидье Дрогба, судейство Тома Эвребе в матче 2009 года с… «Барселоной». Тогда арбитр не поставил в ворота испанцев очевидный пенальти за игру рукой в штрафной площади. Смотревшие недавнюю встречу наверняка припомнили этот случай, ведь там произошел совершенно похожий, вот только пострадавшими оказались сами каталонцы. А ведь возможный гол мог перевести встречу в дополнительное время, а там неизвестно как бы все сложилось. Но футбол, вспомним штампованную фразу, не терпит сослагательного наклонения.

Наконец, как в таком материале не вспомнить о традиции, согласно которой ни один из победителей предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не смог стать им в следующем? Каким бы фаворитом не была та или иная команда, а вот проклятие, существующее уже 24 года, пока никто снять не в силах. Не стоит отрицать, что это изменится в двадцать пятом турнире, который может стать своеобразной «квартальной бойней». Но узнаем мы это только через год, а пока нас ждут захватывающие полуфинальные поединки и непредсказуемый финал этого сезона. Чего мы с нетерпением ждем.