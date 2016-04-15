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Как «Милан» принимал дома «Ювентус»
В прошлом великие. Ныне - отчаявшиеся. Как "Милан" принимал дома "Ювентус".

Как «Милан» принимал дома «Ювентус»

Некогда великое противостояние двух итальянских гигантов. Клубы с потрясающей историей. Великий, но увядший «Милан». Прекрасная «Старая Синьора», которой нет равных на итальянской арене. Центральный матч 32-го тура Серии А. «Милан» принимает лидера чемпионата – «Ювентус». Получилось ли у «россонери» остановить туринскую машину? Давайте посмотрим.

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Vitalii Herasymenko
МиланДоннарумма, Абате, Алекс, Романьоли, Антонелли, Хонда (Луис Адриано, 74), Монтоливо, Куцка,Бонавентура, Бакка, Балотелли (Боатенг, 77)
ЮвентусБуффон, Бардзальи, Бонуччи, Ругани, Лихтштайнер (Куадрадо, 81), Погба, Маркизио, Асамоа (Эвра, 85),Алекс Сандро, Манджукич, Мората (Дзадза, 67)
ГОЛ1:0 – 18 Алекс, 1:1 – 27 Манджукич, 1:2 – 65 Погба
судьяДаниэле Орсато (Ит) Предупреждения: Асамоа (19), Манджукич (50), Балотелли (51), Алекс (59), Куцка (61), Дзадза (86), Антонелли (89)

Красивая афиша. Великие имена. Но нет уже того ажиотажа, который был лет 10 назад. «Милан», идущий на шестом месте в турнирной таблице, и решающий уже совсем не те задачи, к которым привыкли давние болельщики красно-черных. Ювентус, который уверенно шагает к своему очередному «скудетто». Раньше противостояние этих команд пророчило красивый, зрелищный футбол. Накал страстей доходил до предела. Сейчас же это с трудом можно назвать матчем тура.

Первые 20 минут матча проходили на хороших скоростях. Видно было, что «Милан» изо всех сил старается показать, что потягаться с чемпионами Италии они ещё в силах. «Ювентус» же отвечал уверенно, периодически выбегая в атаки, используя фланги.

Первый опасный момент был на счету миланцев. На 7й минуте Абате пытался подать в штрафную, но мяч срезался с ноги и попал в штангу. Неожиданно, но Буффон полностью владел ситуацией.

Следующий опасный момент принадлежал вышедшему в стартовом составе Марио Балотелли. После необязательно фола от Поля Погба в нескольких метрах от своей штрафной, Кейсуке Хонда уступил право пробить итальянцу. Марио хорошо пробивал в угол, но великий итальянский кипер справился с ударом.

После этих двух моментов игра постепенно стала спокойной. «Ювентус» начинал владеть центром поля и постепенно перешел к красивым, комбинационным атакам. Но «Милан» так просто не сдавался. После флангового прохода и неудачного навеса в лице Балотелли, сам же итальянец пошел подавать угловой. И не прогадал. Точным навесом он нашел голову Алекса, которого потерял Ругани. На этот раз Буффон не смог выручить. 1-0 в пользу хозяев поля.

После забитого гола «Милан» ещё пытался атаковать, но всё меньше и меньше их атаки обретали успех. «Бьянконери» постепенно брали игру в свои руки. Так, на 25й минуте, после быстрого выхода со своей половины поля, Поль Погба выкатывал мяч в центр поля на Маркизио. Последний красивым ударом левой ноги, впервые по-настоящему потревожил молодое дарование миланских ворот. Доннарумма справился и перевёл мяч на угловой, который таки принес свои плоды гостям. После вялой подачи углового, атака «Ювентуса» пошла вторым темпом, и вроде как успокоилась – мяч дошел аж до Буффона. Но итальянец сильным дальним ударом нашел двух своих нападающих. Манджукич и Мората не подвели. Неразбериха среди центральных защитников, и вот испанец аккуратно катит мяч хорвату, который использует свой шанс. Счёт 1-1, и Манджукич зажигает свою фамилию на табло «Сан Сиро».

После быстрого обмена голами игра стала сходить на нет. Спокойное перекатывание мяча с одной половины поля на другую, и ноль опасных моментов. Единственной искрой концовки первого тайма был момент Лихштайнера, у которого была отличная возможность выводить свою команду вперёд. Но удар швейцарца прошел вдоль ворот. Таким образом, команды ушли на перерыв в равных условиях.

Начавшийся весьма скромно второй тайм был разбавлен на 50й минуте, моментов у ворот гостей. После удара Бакки, с которым отлично справился Буффон, Марио Балотелли оказался первым на мяче и попытался добить его в ворота. Но даже с пары метров у него это не получилось. Отличный сейв от Буффона, и Балотелли уже летит добивать мяч рукой. Гол-то он забил. Но был награждён за этот фокус жёлтой карточкой.

После этого забавного момента игра снова успокоилась. «Ювентус» устраивала эта ничья. И было видно, что они играют чисто на результат. «Милан» же старался выбегать в атаки, но ничего толкового из этого не получалось.

На 60й минуте Поль Погба имел возможность вывести свою команду вперёд. Точным, плотным ударом со штрафного, француз проверил штангу ворот хозяев. И уже через 5 минут всё-таки оформил свой гол. Подача углового, и Абате не справляется со своим оппонентом. А завалившийся раньше времени молодой Доннарумма не смог спасти свои ворота. 1-2 на табло, и хозяев уже вряд ля сможет что-то спасти.

Последней попыткой исправить ситуацию была замена Хонды на Луиса Адриано и игра в три нападающих. Но бразилец ничем не смог помочь своей команде. С другой стороны, вышедший на замену Куадрадо несколько раз показывал свой потрясающий дриблинг и тревожил защитников «Милана». К концу матча игра совсем стала без моментов и какой-либо интриги. И даже добавленные 5 минут от Орсато не смогли помочь «россонери» спасти матч. Очередное поражение команды Михайловича. А команда Аллегри уезжает домой со спокойно добытыми тремя очками и сохраняя преимущество над Наполи в 6 очков. 

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