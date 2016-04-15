Как «Милан» принимал дома «Ювентус»

Красивая афиша. Великие имена. Но нет уже того ажиотажа, который был лет 10 назад. «Милан», идущий на шестом месте в турнирной таблице, и решающий уже совсем не те задачи, к которым привыкли давние болельщики красно-черных. Ювентус, который уверенно шагает к своему очередному «скудетто». Раньше противостояние этих команд пророчило красивый, зрелищный футбол. Накал страстей доходил до предела. Сейчас же это с трудом можно назвать матчем тура.

Первые 20 минут матча проходили на хороших скоростях. Видно было, что «Милан» изо всех сил старается показать, что потягаться с чемпионами Италии они ещё в силах. «Ювентус» же отвечал уверенно, периодически выбегая в атаки, используя фланги.

Первый опасный момент был на счету миланцев. На 7й минуте Абате пытался подать в штрафную, но мяч срезался с ноги и попал в штангу. Неожиданно, но Буффон полностью владел ситуацией.

Следующий опасный момент принадлежал вышедшему в стартовом составе Марио Балотелли. После необязательно фола от Поля Погба в нескольких метрах от своей штрафной, Кейсуке Хонда уступил право пробить итальянцу. Марио хорошо пробивал в угол, но великий итальянский кипер справился с ударом.

После этих двух моментов игра постепенно стала спокойной. «Ювентус» начинал владеть центром поля и постепенно перешел к красивым, комбинационным атакам. Но «Милан» так просто не сдавался. После флангового прохода и неудачного навеса в лице Балотелли, сам же итальянец пошел подавать угловой. И не прогадал. Точным навесом он нашел голову Алекса, которого потерял Ругани. На этот раз Буффон не смог выручить. 1-0 в пользу хозяев поля.

После забитого гола «Милан» ещё пытался атаковать, но всё меньше и меньше их атаки обретали успех. «Бьянконери» постепенно брали игру в свои руки. Так, на 25й минуте, после быстрого выхода со своей половины поля, Поль Погба выкатывал мяч в центр поля на Маркизио. Последний красивым ударом левой ноги, впервые по-настоящему потревожил молодое дарование миланских ворот. Доннарумма справился и перевёл мяч на угловой, который таки принес свои плоды гостям. После вялой подачи углового, атака «Ювентуса» пошла вторым темпом, и вроде как успокоилась – мяч дошел аж до Буффона. Но итальянец сильным дальним ударом нашел двух своих нападающих. Манджукич и Мората не подвели. Неразбериха среди центральных защитников, и вот испанец аккуратно катит мяч хорвату, который использует свой шанс. Счёт 1-1, и Манджукич зажигает свою фамилию на табло «Сан Сиро».

После быстрого обмена голами игра стала сходить на нет. Спокойное перекатывание мяча с одной половины поля на другую, и ноль опасных моментов. Единственной искрой концовки первого тайма был момент Лихштайнера, у которого была отличная возможность выводить свою команду вперёд. Но удар швейцарца прошел вдоль ворот. Таким образом, команды ушли на перерыв в равных условиях.

Начавшийся весьма скромно второй тайм был разбавлен на 50й минуте, моментов у ворот гостей. После удара Бакки, с которым отлично справился Буффон, Марио Балотелли оказался первым на мяче и попытался добить его в ворота. Но даже с пары метров у него это не получилось. Отличный сейв от Буффона, и Балотелли уже летит добивать мяч рукой. Гол-то он забил. Но был награждён за этот фокус жёлтой карточкой.

После этого забавного момента игра снова успокоилась. «Ювентус» устраивала эта ничья. И было видно, что они играют чисто на результат. «Милан» же старался выбегать в атаки, но ничего толкового из этого не получалось.

На 60й минуте Поль Погба имел возможность вывести свою команду вперёд. Точным, плотным ударом со штрафного, француз проверил штангу ворот хозяев. И уже через 5 минут всё-таки оформил свой гол. Подача углового, и Абате не справляется со своим оппонентом. А завалившийся раньше времени молодой Доннарумма не смог спасти свои ворота. 1-2 на табло, и хозяев уже вряд ля сможет что-то спасти.

Последней попыткой исправить ситуацию была замена Хонды на Луиса Адриано и игра в три нападающих. Но бразилец ничем не смог помочь своей команде. С другой стороны, вышедший на замену Куадрадо несколько раз показывал свой потрясающий дриблинг и тревожил защитников «Милана». К концу матча игра совсем стала без моментов и какой-либо интриги. И даже добавленные 5 минут от Орсато не смогли помочь «россонери» спасти матч. Очередное поражение команды Михайловича. А команда Аллегри уезжает домой со спокойно добытыми тремя очками и сохраняя преимущество над Наполи в 6 очков.