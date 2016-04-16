Локомотив - ЦСКА: армейцы сыграли очередной валидольный матч в чемпионате

Этот сезон российского чемпионата смело можно назвать одним из самых интригующих за все время существования РФПЛ: команда-выскочка «Ростов», неожиданно оказавшаяся в верху таблицы, амбициозный «Краснодар», которому уже впору выигрывать трофеи, и уже сложившаяся группа лидеров в лице ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» с «Локомотивом» вместе ведут борьбу за чемпионство и еврокубки.

С этой точки зрения двадцать четвертый тур во многом должен был стать определяющим — супер-матчи ЦСКА с «Локомотивом» и «Спартака» с «Зенитом» внесли бы некоторую ясность в положение дел в верхней половине турнирной таблицы, что, впрочем, и случилось.

Болельщиков на стадионе в Черкизово было достаточно много, особенно учитывая посещаемость РФПЛ, причем фанатский сектор ЦСКА явно доминировал над трибуной болельщиков «Локомотива» — там и людей было побольше, да и кричали они громче.

Сложно делать замены после матча, который твоя команда выиграла со счетом 7:1, но Слуцкий все-таки внес пару штрихов — с приходом в старт Оланаре Муса сместился на позицию левого полузащитника, игроком которой он приезжал в Россию, и вместо травмированного Щенникова левого защитника играл Набабкин.

Первый момент в матче организовали железнодорожники на двадцатой минуте: Миранчук красиво развернулся на углу штрафной, ушел от Игнашевича с Набабкиным и прострелил на дальнюю штангу, но полет мяча на ногу нигерийского нападающего Хенти прервал Вернблум, переведя мяч на угловой.

Загубленный момент недолго печалил сердца игроков и болельщиков Локомотива — на двадцать первой минуте Чорлука красиво замкнул навес с углового ногой, оставив не у дел Игнашевича. Акинфеев среагировал на мяч, но отбить не смог — 1:0.

Сразу после пропущенного мяча ЦСКА начал наращивать преимущество: Набабкин после паса Дзагоева попал в штангу на тридцать восьмой минуте, а уже через три минуты сам Дзагоев, пройдя полполя, хлестким ударом опять же угодил в каркас ворот.

Но самый очевидный момент первого тайма был у Вернблума, который после серии отскоков при подаче углового, оказавшись один-на-один с вратарем, не смог обработать мяч и зарядил его в район верхних этажей небоскребов Москва-сити.

Вернблум все равно смог отличиться, получив на тридцатой минуте желтую карточку за разговоры с судьей. Это предупреждение не было первым в матче — на седьмой минуте Денисов получил карточку за грубый фол.

После перерыва, прошедешего без замен как у одной, так и у другой команды, ЦСКА взял инициативу под свой контроль, момент был у Набабкина, но мяч попал прямо в руки Гильерме.

Логичным следствием высокого прессинга ЦСКА стала ошибка Чорлуки, катнувшего мяч прямо на ногу Оланаре, который передал мяч Тошичу, загубившему момент.

Неудивительно, что первыми заменами Слуцкий, во-первых, убрал с поля Тошича, проводившего один из худших матчей в карьере, и выпустил свежего Головина, а во-вторых, повысил атакующий потенциал команды, поменяв Набабкина на Ткачева.

Единственный опасный момент «Локомотива» во втором тайме произошел на шестьдесят седьмой минуте: после ошибки Дзагоева у своих ворот Игнашевичу пришлось сносить Самедова. Назначенный штрафной не принес никаких дивидендов железнодорожникам: Акинфеев спокойно отбил летящий в угол мяч.

С этого момента балом правил ЦСКА, раз за разом создавая опасные моменты. Единственным игроком, выпадавшем из командной игры армейцев, был Аарон Самюэль Оланаре — массивный нигериец раз за разом проигрывал воздущные дуэли Чорлуке и Дюрице, неудачно лез в дриблинг, и поэтому выглядел первым кандидатом на замену, но Слуцкий верил в него, и ему воздалось.

В последнюю десятиминутку игроки «Локомотива» даже не думали о выходе в атаку, стойко обороняясь от опасных атак армейцев. Героем момента стал Головин, сыгравший на опережение после навеса с левого фланга, пробивший головой мимо ворот на восемьдесят первой минуте.

Беспрестанно навешивая, ЦСКА добился своего, и после отскока за шесть минут до конца основного времени мяч угодил точно в ногу Еременко, пробившему ровно в левый от вратря угол из-за пределов штрафной. Гильерме мяч отбил перед собой, где легкую добычу уже ждал Оланаре, сыгравший на добивании; счет — 1:1.

Финальный навал ЦСКА не принес желаемого второго гола, хотя два момента была у Широкова, вышедшего на семьдесят седьмой минуте вместо Березуцкого, и Фернандеса. Первый после изумительного прохода Оланаре, расцветшего после гола, решил не бить по воротам при выходе один-на-один, а по-пижонски катнуть мяч партнеру, чтобы тот смог добить мяч в пустые ворота, но пас накрыли защитники. Фернандес же уже в дополнительное время после навеса Ткачева с левого фланга потратил на обработку слишком много касаний на линии вратарской, и мяч у него из-под ног выбил Дюрица.

В целом, матч получился достойный, с достаточным количеством игровых моментов, а результат, с учетом победы «Зенита» над «Спартаком», затягивает интригу в чемпионате еще сильнее.

«Локомотив» так и не смог обыграть ЦСКА, полсднийр раз это случалось в 2012 году, когда на поле арены в Лужниках «Локомотив» всухую выиграл ЦСКА — 2:0. Таким образом, этим матчем железнодорожники продолжили свою безвыигрушную серию против армейцев.