Химкинская драма: Динамо снова проигрывает

Матч выдался не очень зрелищным, большая его часть прошла в центре поля, а развязка выпала на компенсированное время. На 32 минуте счёт мог открыть нападающий Динамо Бечирай, он сумел обвести вратаря команды соперника, но не попал в пустой угол.

Спустя несколько минут москвичи едва не поплатились, за упущенный момент, Родич переправил мяч в ворота, но Владислав Безбородов, судивший матч гол не защитал, из-за столкновения Родича с голкипером Динамо Шуниным.

В дальнейшем первый тайм протекал без голевых моментов, лишь на последней минуте первого тайма Бечирай попытался отдать сквозную передачу, но защитники Крыльев её перехватили, что не помешало Ионову получить мяч и пробить выше ворот.

Первые минуты второго тайма команды также провели в основном в центре поля. Лишь на 63 минуте зрители, наблюдавшие за матчем, увидели первый опасный момент: Ионов исполнял штрафной, мяч попал в толпу игроков, откуда прилетел в ноги к Губочану, но мяч снова пролетел над воротами.

Через 3 минуты болельщики увидели сольный проход Бечирая, но форвард москвичей также по воротам не попал.

После этих атак в игре наступило очередное затишье, которое продлилось до последних минут матча. На 85 минуте Бруно не смог как следует пробить с подачи Молло, а на 92 Яхович вышел один на один, но Шунин вовремя покинул ворота и выбил мяч из ног нападающего. Уже на последней компенсированной минуте Бруно забил первый и последний гол в этом матче. Молло пробил издалека, Шунин сумел мяч отбить, но с добиванием Бруно он справиться уже не мог. .

Эта победа позволила самарской команде удалиться от зоны стыковых матчей и продлила серию поражений Динамо.