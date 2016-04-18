Португальская драма в лице украинского триумфа.

Оказавшись в четвертьфинале Лиги Европы, «Шахтёру» предстояло отправиться в гости к португальской «Браге». И без малейших сомнений украинский клуб считался фаворитом противостояния. Накал страстей сохранялся до последних минут матча в Португалии.

ФК Шахтёр

7 апреля. Солнечная Португалия. Стадион Мунисипал де Брага. Свисток, и начало противостояния, длиною в 180 минут. На правах хозяев поля, "Брага" атаковала и прилично притесняла «горняков» к своим воротам. Гостей же этот факт особо не напрягал. Удачно выдерживая натиск со стороны атакующей линии «Браги», они успевали выбегать в быстрые контратаки и тревожить вратаря хозяев. Красивый и быстрый футбол показывали обе команды, но, не смотря на все старания футболистов португальского клуба, удача улыбнулась украинцам. Под занавес первого тайма Ярослав Ракицкий открыл счёт после подачи углового.

ФК Шахтёр

Выйдя на второй тайм, проигрывая, хозяева поля сразу бросились на ворота Пятова. Но как сам Андрей, так и защита оранжево-черных были надёжны. Зная, что сзади всё отлично, атакующая линия «Шахтёра» наседала на португальцев, что, в конце концов, и принесло свои плоды. Факундо Феррейра сделал счёт 0-2, значительно уменьшив шансы «Браги» на проход в полуфинал. Единственной спасательной ноткой был гол Эдуарду, под конец матча. Молодой Иван Ордец не успел накрыть удар португальца, и последний подарил минимальную надёжду своей команде. С конечным счётом 1-2 команды расстались с разными эмоциями и мыслями. «Браге» нужно было ехать и забивать украинцам дважды, при этом не пропуская ни одного мяча в свои ворота. «Шахтёр» же обеспечил себе комфортный перевес перед ответной игрой.

ФК Шахтёр

14 апреля. Украина и прекрасный Львов. Стадион Арена Львов. Матч обещал быть интересным на события и богатым на голы. Так оно и получилось. В тот день «Шахтёр» подарил своим болельщикам настоящий футбольный праздник. Первый гол уже на 25-й минуте оформил капитан «горняков» - Дарио Срна. Заработанный молодым Коваленко пенальти капитан исполнил по высшему разряду. Используя быстрые фланги и сильный центр поля, «Шахтёр» всё чаще оказывался у ворот соперника.

ФК Шахтёр

И ничего не могли поделать португальцы с быстроногими Марлосом и Тайсоном. Под занавес первого тайма хозяева удвоили преимущество. И не без помощи своих оппонентов. Рикардо Феррейра отметился автоголом. 2-0 на табло – счет, который приблизил португальский клуб к провалу. Красивая игра в исполнении «Шахтёра» не давала никакого шанса скромной «Браге». Уже спустя несколько минут второго тайма Виктор Коваленко сделал счёт 3-0, фактически забронировав победу за своей командой.

Первые опасные моменты в исполнении гостей появились только спустя час игры. Со всеми ними Пятов справлялся блестяще. Казалось, даже звёзды были за украинцев. Подтверждение тому образовалось на 73-й минуте. После удачных действий атакующей линии «горняков», Рикардо Феррейра оформил дубль в свои ворота. Не лучший день в карьере защитника. Но это футбол. Случается всякое.

В результате «Шахтёр» отпраздновал уверенную и красивую победу, а разбитая «Брага» отправилась домой ни с чем. Прекрасная игра от украинцев, и вполне заслуженный проход в полуфинал. Долгожданный Европейский кубок становится всё ближе. А следующим противником донецкого «Шахтёра» станет испанская «Севилья», в которой играет знакомый всем "горнякам" Евгений Коноплянка. Конечно, на таком этапе евролиги простых соперников не бывает, но у «Шахтёра» хватает опыта, чтобы дать достойный бой андалусийскому клубу. Нас ждут очередные 180, а может и больше, минут потрясающего футбола.

ФК Шахтёр