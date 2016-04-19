«Зенит» 5:2 «Спартак»: сине-бело-голубые продолжают борьбу за чемпионство

Субботний день 24-й тура российской Премьер-Лиги оказался богатым на интересные и захватывающие матчи. Еще бы, ведь сразу шесть команд из верхней части турнирной таблицы встречались между собой. Однако особое внимание было уделено так называемому дерби двух столиц. «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал на «Петровском» московский «Спартак».

Еще до своего начала матч был наполнен огромным количеством различных интриг. Одержит ли Виллаш-Боаш свою первую победу над «Спартаком»? Вклинятся ли красно-белые в чемпионскую гонку? Сможет ли Артем Дзюба снова огорчить свою бывшую команду? Небольшой спойлер – Дзюба в итоге стал лучшим игроком матча!

Фото: championat.com

Невнятное начало со стороны «Зенита»

Неуверенный старт питерцев и их некоторая растерянность на поле, казалось, уже все предопределила. Не прошло и десяти минут, как вратарь сине-бело-голубых Юрий Лодыгин мог отправиться в раздевалку отдыхать, но ему, с одной стороны, повезло, а с другой, нет. А ыче из-за того, что защитники «Зенита» неумело создали искусственный оффсайд в центре своей половины поля. Спартаковец Зе Луиш убежал один на один с голкипером, который смог остановить нападающего, только сбив того с ног. Во всяком случае, было похоже именно на это, хотя видеоповторы показали, что нападающий потерял равновесие сам и его контакт с вратарем был незначительным. Однако судья Михаил Вилков имел право остановить игру уже в этом моменте и показать Лодыгину красную карточку, но его «спас» Ивелин Попов, отправивший свободный снаряд в сетку. Получается, гол забит, а нарушения не было точно.

Питерцам, однако, быстро удалось отыграться. Мигель Данни легко разобрался с защитником спартаковцев Владимиром Гранатом, решившим, что бороться с соперником не стоит, ворвался в штрафную, но мяч у него выбили… на ногу Акселю Витселю. А уж последний не упустил шанс, поразив незатейливым ударом ворота красно-белых после легкого рикошета от ноги Дениса Глушакова.

Полузащитнику красно-белых удалось быстро исправиться. И снова не без помощи центральных защитников «Зенита», которые опять ошиблись при построении положения «вне игры». Луиш Нету ушел со своей позиции, оставив Глушакова одного, тот получил передачу от Александра Зотова и, как на тренировке, отправил его в угол ворот.

После этого «Зенит» почему-то и не задумывался об атаках вплоть до второго тайма. Но об этом чуть позже.

Фото: championat.com

Эмоции и нервы – куда же без них в таком матче?

Было видно, как опустошил второй пропущенный гол игроков в лазурной форме. Их футбол в обороне превратился в настоящую панику. Кульминацией стал момент, когда Халк, уже давно считающий себя больше, чем просто лидером команды, решил отработать в защите. Он выиграл борьбу у углового флажка и побежал в центр… Только не поля, а своей штрафной площадки. Одумавшись, он все-таки решил выбить мяч куда подальше, но сделал это неудачно, низом, попав в Попова, который, в свою очередь, пробил уже по бразильцу. И, возможно, тому по руке. Как впоследствии заявил Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов в интервью "Спорт-Экспресс", касание руки было, но довольно-таки аккуратное, поэтому пенальти в этом эпизоде назначать не следовало.

Обиднейшая ситуация произошла с капитаном сине-бело-голубых Мигелем Данни. В столкновении с Квинси Промесом он получил травму и не смог продолжить игру. После этого нам сначала показали, как португалец чуть ли не плачет, а его утешает Доменико Кришито, а в конце трансляции – забинтованное колено, которое время от времени подводит Данни. По официальной информации, Мигель действительно вновь получил разрыв крестообразных связок, а это грозит вылетом из игровой жизни минимум на полтора года. Так что, к большому сожалению, плакать было от чего.

Также стоит сказать, что на поле в середине тайма из-за накала страстей вполне могла завязаться настоящая драка. Сначала Евгений Макеев грубо сфолил и получил желтую карточку (снова небольшой спойлер – она для него в матче оказалась не единственной). Затем Халк решил вынести оказавшийся на поле второй мяч, но попал в болельщиков «Спартака», а это очень сильно не понравилось итальянцу Сальваторе Боккетти, вступившемуся за своих поклонников. Футболисты обменялись тычками, и, несмотря на то что их в итоге разняли, было видно, как завелся защитник красно-белых.

Боевые искусства и футбол – совместимые вещи?

Те, кто решил начать смотреть футбол именно с этого матча, могли подумать, что ответ на этот вопрос положительный. Сначала в первом тайме Дзюба пытался добраться до мяча в штрафной площади спартаковцев, но его настоящим бойцовским приемом свалил Боккетти – пенальти назначать не стали. Затем уже во второй половине встречи все тот же Дзюба выпрыгивал на навес, чтобы сыграть головой, но снова Боккетти не дал ему этого сделать, применив схожий прием. Свисток арбитра снова промолчал. Значит, как оказалось, такая борьба не возбраняется. По крайней мере, в этом случае.

Фото: championat.com

Преображение «Зенита», или Дзюба – злой гений «Спартака»

Но вернемся к игре в целом. Во втором тайме произошли разительные изменения. Команды как будто поменялись футболками, а не половинами поля. Сине-бело-голубым удалось быстро восстановить паритет: на 46 минуте Халк получил пас на ход от Маурисио и точно ударил Артему Реброву под опорную ногу. В момент получения мяча бразильский нападающий, как и забивающие до этого «Зениту», находился на грани оффсайда, но в эту ловушку не угодил.

Затем Виллаш-Боаш наконец-таки выпустил Эсекьеля Гарая, хотя активно нахваливал связку защитников Ломбертс-Нету, которая мало кому нравилась. Однако португальский тренер известен своим пристрастием делать что-то назло всем. В середине второго тайма он все-таки убрал Нету, как символ оборонительных неудач «Зенита» в этом матче. И вот после перестановок сине-бело-голубых прорвало. Они начали диктовать свои условия «Спартаку»: комбинировали у штрафной красно-белых, опасно угрожали воротам соперника, при этом не подпуская их ко своим.

Настоящим же героем встречи стал Артем Дзюба. Откровенно говоря, нападающего не было видно на поле достаточно длительный промежуток времени. А ведь именно для него этот матч являлся особо принципиальным, о чем сам футболист говорил как перед игрой, так и после. К тому же, свой первый гол в ворота бывшей команды он забил уже в дебютном матче против нее, лишив таким образом своих бывших товарищей двух очков. Поэтому каких-либо психологических проблем с его стороны не стоило ожидать. Однако даже если они и были, то окончательно развеялись на 65-ой минуте: Дзюба принял заброс Халка на грудь, обманул Граната и сильным ударом отправил мяч в дальний угол ворот, забив, как потом выяснилось, победный гол. Чтобы скрыть свои эмоции, нападающий даже натянул футболку на лицо и закусил ее.

А через восемь минут Артем окончательно решил исход поединка, создав момент абсолютно из ничего. Выиграв борьбу на бровке, он обвел двух соперников, ворвался в штрафную и, хотя Халк явно ждал от него ответный голевой пас, сделал великолепный навес на Моурисио, который в одно касание не менее эффектно замкнул. Забитый мяч Хави Гарсии в конце поединка уже никого не удивил. Но именно действия Дзюбы стали определяющими в этом матче. Да, Артем действительно стал своим в Санкт-Петербурге и злым гением для «Спартака». Снова он отнял очки у красно-белых и отдал их «Зениту». Этакий Робин Гуд, вот только «Зенит» сложно назвать бедным.

Фото: championat.com

Итоги

Ответы на вопросы, волновавшие всех перед игрой, были получены. Виллаш-Боаш все-таки смог обыграть «Спартак» и продолжить вести свою команду к золотым медалям. Теперь сине-бело-голубые отстают от идущего впереди ЦСКА лишь на одно очко. «Спартак», к сожалению, уже наверняка лишился шансов попасть даже в лигочемпионскую зону. А Артем Дзюба отдал и голевую передачу, и забил решающий, победный гол, став не только лучшим игроком матча, но и MVP 24 тура.

В следующем туре «Зенит» едет в гости к еще одному своему конкуренту за чемпионство и своеобразному российскому «Лестеру» – «Ростову», а «Спартак» примет на своем поле «Мордовию». Борьба за первое место в Премьер-Лиге в самом разгаре!