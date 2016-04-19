Реанимировал ли Александр Кержаков карьеру в «Цюрихе»?

Еще буквально четыре месяца назад многие были готовы попрощаться с Александром Кержаковым как с профессиональным футболистом. Дела его шли действительно неважно: он окончательно потерял место не просто в стартовом составе «Зенита», но даже на базе клуба, а в другие команды России его категорически не хотели отпускать. Все чаще появлялась информация о том, что Александру предложена работа в структуре то того же «Зенита», то Российского футбольного союза, не редки стали его появления в эфире телеканала Матч ТВ. И правда, казалось, что лучший бомбардир в российской истории вот-вот завершит карьеру, и только его истинные поклонники верили, что Александр еще вернется на футбольное поле.

Однако если посмотреть глубже, станет понятно, что реальных предпосылок повесить бутсы на гвоздь у Кержакова не было. Никаких проблем со здоровьем он не испытывал. Cейчас ему всего 33 года, возраст вполне пригодный для игры в футбол. Даже для нападающего, у которого, конечно, и скорость теряется, и физическое состояние становится не такое, как раньше. Многие форварды играли и до сорока лет, причем далеко не в самых слабых чемпионатах.

Очевидно, что проблема кроилась в отношениях с главным тренером «Зенита» Андре Виллаш-Боашем, по непонятным причинам всегда плохо относившийся к легендам тех клубов, которые он тренировал (чего стоят его проблемы с Френком Лэмпардом и Джоном Терри в лондонском «Челси»). Если не считать Кержакова, то на момент начала сезона в составе сине-бело-голубых числился всего один форвард – Артем Дзюба – который только-только перешел из московского «Спартака», и, конечно, тогда было неизвестно, как он себя проявит. Да и в случае его травмы «Зенит» оставался бы без номинального форварда. Несмотря на это, Кержаков был отлучен из команды. Однако стоит признать, что у нападающего уже давно были серьезные проблемы с забитыми голами и в последнее время он нечасто радовал болельщиков.

Полгода было неизвестно, как же все-таки повернется судьба бомбардира. И наконец, 18 декабря Александр сам, в своем аккаунте в Instagram, сообщил, что отправляется на правах аренды в Швейцарию, к двенадцатикратному чемпиону этой страны – ФК «Цюриху». Символично, что и цвета у клуба сине-бело-голубые, и название начинается с буквы «Z» (Zürich).

Фото: instagram.com/a.kerzhakov11/

«Моя цель – побеждать с «Цюрихом», отправиться со сборной России на Евро-2016 и вернуться в «Зенит»!»

Именно с таким настроем покидал свой дом в Санкт-Петербурге Александр Кержаков и переезжал в новую команду. Как оказалось, обе стороны в этот момент нуждались в своеобразной помощи: «Цюрих» шел на предпоследнем месте в чемпионате, и ему был необходим нападающий высокого уровня, Кержакову же нужна была игровая практика. Они искали и нашли друг друга.

И этот союз был обречен на успех. Уже в своем дебютном матче (правда, товарищеском) Александр поразил ворота соперников, принеся своей команде ничью. После чего президент «Цюриха» заявил, что поражен объемом работы, которую проделывает нападающий, и что он полностью оправдывает ожидания. И это неудивительно: всем известно, как Кержаков любит футбол и какое удовольствие он получает от самого процесса игры. Кстати говоря, в настоящий момент нападающий выступает бесплатно, зарплату ему никто не платит.

В своей же первой официальной игре Александр отличиться не сумел, но провел на поле все 90 минут, что говорило о высоком доверии тренера. Которое бомбардир оправдал уже в следующей встрече. На 72 минуте (кстати, именно под этим номером ныне выступает герой нашей статьи) поединка с «Люцерном» он начал свое голевое шествие в новом чемпионате. Этот мяч оказался победным в той игре, и Александр посвятил его отцу.

Следующее яркое событие не заставило себя долго ждать. Им стал полуфинальный матч Кубка Швейцарии со «Сьоном». Тогда Кержаков не просто забил гол, а сделал дубль, который позволил команде с предпоследнего места в чемпионате выйти в финал и по-настоящему побороться за трофей. Сам решающий поединок состоится 29 мая, и соперником станет «Лугано».

К сожалению, этот коллектив Александр не сумел огорчить в чемпионате, зато сделал в принципиальнейшем для «Цюриха» поединке – с «Грассхоппером». Это дерби считается одним из наиболее зрелищных в Швейцарии. Правда, тогда сине-бело-голубые уступили со счетом 2:4.

Очередными жертвами нашего бомбардира стали Санкт-Галлен и безоговорочный лидер швейцарской суперлиги «Базель», которому Александр забил красивейший гол в падении боковыми ножницами. Встреча закончилась вничью (2:2), а спортивный директор красно-синих заявил, что Кержаков уже является настоящий звездой для чемпионата Швейцарии. Что ж, вот оно, признание мастерства.

Да, эта лига не входит в число топовых, но очень многие команды оттуда, в том числе те, которым забил Александр, успешно выступают на европейской арене. Поэтому с удовольствием следует признать, что свою карьеру наш русский бомбардир потихоньку реанимирует.

Фото: vk.com/aleksandr_kerzhakov

Перспективы в «Зените» и сборной России

Не стоит забывать об основных целях, которые заставили Александра на время покинуть родной клуб и отправиться в другую футбольную лигу. Летом у него заканчивается как арендное соглашение с «Цюрихом», так и контракт с «Зенитом». Но контракт можно продлить, и это вполне может произойти. Виллаш-Боаш в конце сезона уже точно покидает российский чемпионат, неизвестно и будущее многих лидеров атаки питерцев. Поэтому вполне возможно, что новый главный тренер сделает ставку именно на легендарного нападающего клуба, особенно если он продолжит забивать.

Ситуация со сборной России выглядит даже несколько проще. Уже в марте Александр получил приглашение на товарищеские матчи с национальными командами Литвы и Франции. И, несмотря на повреждение, с которым он приехал в расположение сборной, вышел на замену в первом из них и отдал голевую передачу. Видно, что Леонид Слуцкий следит за выступлениями Кержакова за границей и безусловно отмечает его тамошние успехи. Но вот вопрос, будет ли он в случае вызова на Евро-2016 регулярно там играть, если учесть великолепные прорывы в карьере Артема Дзюбы и Федора Смолова?

Все в руках и ногах самого Александра Кержакова. Самое главное, что о нем не забывают и верят в него.