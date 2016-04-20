Последний бой «сталеваров»

И вот серия подошла к последнему седьмому матчу, у команд не было права на ошибку, ведь поражение в этом матче означало поражение в серии и в сезоне, стоимостью любой самой маленькой оплошности мог стать главный трофей КХЛ.

С первых минут поединка московские армейцы имели серьёзное преимущество на всех участках площадки. Еще сильнее ситуацию усугубило удаление Сергея Терещенко: в большинстве игроки ЦСКА вообще не выпускали соперника из его зоны, и даже когда «сталевары» играли в полном составе, ЦСКА ещё некоторое время владел преимуществом и совершил несколько опасных бросков. И потому, когда Крис Ли точной передачей вывел Евгения Тимкина один на один с голкипером армейцев Ильёй Сорокиным, которого форвард сумел обыграть и поразить ворота, многие болельщики сильно удивились.

Ещё большее удивление ждало зрителей, когда оказалось, что уральцы не планируют увеличивать преимущество в счёте. Команда Ильи Воробьёва плотно обосновалась в своей зоне, игроки пытались удерживать шайбу и не позволяли бросать по своим воротам, но хоккеисты московской команды владели ещё большим преимуществом, чем в начале матча: согласно статистике 37 попыток бросков у москвичей против 9 у «сталеваров». Во втором периоде две штрафных минуты получил Вольский, но армейцы не смогли использовать и второе большинство. О том, как ЦСКА стремился отыграться говорит и то, что во время одной из атак с Кошечкина сбили шлем, но, несмотря на высокую опасность получить серьёзную травму, игра продолжилась на тех же скоростях. «Магнитка» вообще перестала атаковать, они лишь выбивала шайбу из своей зоны. Но каким-то чудом им удаётся не пропускать. Нельзя не отметить игру Василия Кошечкина, который делал всё, что мог, чтобы спасти команду,

и до 35-ой минуты ему это удавалось. Голкипер «сталеваров» справился с броском Плэтта, но первый на добивании оказался Мамин, и его бросок сравнял счёт.

Пропущенная шайба разбудила игроков уральской команды, и у Ильи Сорокина наконец появилась работа. На 39-ой минуте произошло то, что вообще не поддавалось никакой логике: команда из Магнитогорска, которая задыхалась под давлением хозяев льда, снова вышла вперёд — первая пятёрка армейцев не доработала в защите, и Крис Ли с передачи Зарипова забросил шайбу в ворота Сорокина.

Под конец второго отрезка игры Мозякин отдавал передачу из-за ворот, и если бы шайба дошла до адресата, то это был бы отличный шанс для увеличения счёта, но стараниями вратаря армейцев шайба была перехвачена. В начале третьего периода команды показывали равную игру и обменялись несколькими опасными бросками, которые, однако, не изменили счёт. За 10 минут до конца армейцы заработали первое за матч удаление, на скамейку сел Джефф Плэтт. Во время большинства Сергей Мозякин сделал несколько бросков из выгодных позиций, но ни разу не попал по воротам. «Сталевары» так и не смогли использовать большинство, а после выхода Плэтта ЦСКА опять завладел преимуществом во всех аспектах, кроме счёта. За полторы минуты до конца матча Дмитрий Квартальнов принял решение заменить вратаря, и Сорокин покинул свои владения, но это не помогло, а скорее даже ухудшило ситуацию: меньше чем за минуту до финальной сирены Евгений Тимкин забросил шайбу в пустые ворота и сделал дубль.

На этом розыгрыш кубка Гагарина сезона КХЛ 2015/2016 завершился, Магнитогорский Металлург во второй раз завоевал этот трофей, победив лидера регулярного чемпионата со счётом 3:1, и со счётом 4:3 в серии.