Поражение в преддверии Чемпионата Мира

В рамках шведского этапа Еврохоккейтура сборная России в первом матче схлестнулась с хозяевами этапа — сборной Швеции. Отечественную сборную представляли в основном игроки КХЛ, участники финала кубка Гагарина заявлены не были. Состав также был усилен теми игроками из НХЛ, чьи команды не пробились в плей-офф, например, голкиперами Семёном Варламовым из Колорадо Эвеланши и Сергеем Бобровским из Коламбус Блю Джакетс, который, однако, на лёд так и не вышел.

Для сборной России матч начался не самым удачным образом: буквально первым броском шведы распечатали ворота Варламова. Шайба, оказавшаяся в воротах через 50 секунд после стартового взбрасывания, не внушала оптимизма. Нельзя сказать, что вина за шайбу лежит на Варламове, ведь против трёх шведов играли трое наших защитников, которые позволили Класену провести быструю атаку и бросить в верхний угол. После заброшенной шайбы хозяева не собирались останавливаться, шайбы продолжали лететь в сторону ворот Варламова. Россияне пытались атаковать, но до забитых шайб в первом периоде дело так и не дошло. Несмотря на то, что больше шайбы в первом периоде в ворота россиян не залетали, сборная всё равно не производила впечатление команды, которая кардинально изменит ситуацию за оставшееся время матча. Начало второго периода принесло новые огорчения: через 4 минуты после взбрасывания Хульстрём удвоил преимущество своей команды. С броском в упор Варламов справился, а вот с добиванием от синей линии он уже ничего сделать не мог. Игра россиян снова не радовала, команда атаковала, бросала по воротам, но голевыми эти броски не стали. Лишь в середине второго отрезка Дадонов сумел сократить отставание, добив шайбу в ворота Маркстрёма после броска Войнова.￼ За несколько минут до сирены, свидетельствующей о завершении второго периода, счёт стал 3:1. Очередная ошибка в защите привела к тому, что Сёренсен принял шайбу после передачи из-за ворот Варламова и затолкнул ее в пустой угол. Сразу после этого Тихонов на 2 минуты сел на скамейку штрафников, но почти сразу вернулся на лёд, так как шведы быстро реализовали большинство, а Класен оформил дубль. Единственное, чем запомнился третий период, — это драка Альберта Ярулина и Патрика Селина. Счёт в третьем периоде не изменился.

Итог игры таков: поражение 4:1 от хозяев этапа и неубедительная игра команды незадолго перед домашним чемпионатом мира. Будем надеяться, что Олег Знарок сумеет найти решение проблем, ведь к началу чемпионата в команде точно не будет многих лидеров, которые продолжают борьбу за кубок Стенли и могут вообще не попасть на турнир, а значит, надеяться на усиление не стоит.