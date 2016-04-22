«Зенит» и ЦСКА сразятся за Кубок России

«Амкар» - «Зенит»

Чуть больше недели прошло с тех пор, как эти команды встречались друг с другом в рамках чемпионата. В тот раз игра также проходила в Перми, и гости одержали уверенную и предсказуемую победу, забив в каждом тайме по голу. Сначала отличился Артем Дзюба, а затем вышедший ему на замену Александр Кокорин, который только ищет себя в «Зените». На этот раз главный тренер клуба Андре Виллаш-Боаш решил сделать ставку именно на бывшего динамовского форварда, выпустив его с первых минут. Произошла перестановка и во вратарской линии: Михаил Кержаков наконец получил право оборонять последний рубеж, чем, кстати, справился на «отлично».

Матч начался с акции со стороны игроков питерского «Зенита» в поддержку своего товарища и капитана Мигеля Данни, который уже третий раз в карьере выбывает из игровой жизни по причине разрыва крестообразных связок. Весь стартовый состав вышел на предматчевое построение в белых футболках с №10 и надписью «Мы с тобой». Безусловно, это добавило мотивации сине-бело-голубым, настроив их на категоричную победу. Наверное поэтому они и обрушили вначале шквал атак на ворота «Амкара», создав, как минимум, три опасных момента. Вот только забили первые пермяки: классически, поймав на контратаке.

Фото: vk.com/zenit_spb

Это еще больше разозлило зенитовцев, которые с удвоенной силой продолжали наносить опасные удары по воротам Александра Селихова, однако тот действовал великолепно. Сравнять счет удалось лишь в конце тайма. Халк, который в отсутствие Дзюбы «взял» к себе в связку Хави Гарсию, после двух попыток разыграть с ним голевую комбинацию, с третьей попытки все-таки достиг результата. Бразилец навесил на испанца с углового, и тот переправил мяч в сетку. Этот гол сине-бело-голубые посвятили травмированному Дани. В подтверждение тому они продемонстрировали футболку с его фамилией.

Во второй половине игра стала абсолютно равной: острые ситуации возникали у ворот обеих команд, но и Селихов, и Кержаков уверенно защищали свои владения. Нас ждало дополнительное время, но и там обстановка не изменилась. Как будто всех устраивало то, что в итоге состоится серия пенальти. Виллаш-Боаш заранее начал готовить Юрия Лодыгина к этой стадии матча, и тот появился на поле на 120 минуте. Наверняка каждый вспомнил аналогичный поступок Луи ван Гала на Чемпионате мира в Бразилии. Но и тогда, и сейчас эти решения оказались абсолютно оправданными. Лодыгину удалось отразить два удара из шести, в том числе и решающий, «на вылет». Еще дважды Юрий угадал направление полета мяча, но выручить было невозможно.

Поначалу казалось, что «Зенит» должен был проходить в финал без особых проблем, но повторилась ситуация 2010 года, когда коллектив из Санкт-Петербурга победил неуступчивый «Амкар» только по результатам одиннадцатиметровых выстрелов.

ЦСКА – «Краснодар»

Ожидалось, что в подобном, боевом, ключе пройдет и поединок между ЦСКА и «Краснодаром». Набирающая с каждым годом силу команда с юга страны уже давно стала грозным соперником, с которым приходится непросто абсолютно любому клубу. К тому же, два года назад «быки» уже выбили «армейцев» из Кубка России, как раз на стадии полуфинала. Во внутреннем чемпионате в этом сезоне между ними была сыграна пока только одна встреча, увенчавшаяся победой «горожан». Так что явного фаворита в этом противостоянии не было точно.

Первые тридцать минут матча ничем особенным не запомнились, шла борьба за инициативу. «Армейцы» выглядели чуть поярче, не давали своим оппонентам большой свободы. Однако их гости оказались острее в плане моментов. Однако ни Перейра со штрафного, ни Павел Мамаев после прострела Федора Смолова отличиться не смогли.

Фото: http://www.sports.ru

А вот москвичи свои моменты транжирить не стали. Александр Головин, который до недавнего времени забил больше голов за сборную, нежели за свой клуб, получил мяч от Марио Фернандеса на правом краю штрафной и фантастически мощным ударом поразил ворота «Краснодара» в дальний угол. Да, понравилось Александру забивать! Не прошло и четырех минут, как молодой талант оформил дубль. Опять же сильнейший удар в тот же угол, только нижний, и москвичи заимели комфортное преимущество.

Прошло всего 49 секунд после начала игры во втором тайме, и другому открытию этого сезона – вратарю Станиславу Крицюку – пришлось в третий раз вынимать снаряд из своих ворот. Отличился Алан Дзагоев. К 65 минуте Олег Кононов выпустил всех атакующих игроков, что были у него в обойме, но забил, как ни странно, защитник.

Возродить интригу удалось Рагнару Сигурдссону, который остался в штрафной красно-синих после подачи углового, Смолов перекинул ему мяч через Игоря Акинфеева, и исландцу оставалось только подставить голову.

ЦСКА, стоит отдать ему должное, не сел в оборону, а продолжил атаковать. «Краснодар» тоже пытался забить еще. Но счет на табло больше не изменился. Вот такая внешне простая победа «армейцев» над нелегким соперником.

Фото: vk.com/rfpl_cup

Теперь нас ждет финал Кубка, который пройдет 2 мая на Казань-Арене. Мы увидим поединок, как сказал Евгений Гинер, двух самых топовых команд России. До этого в финале Кубка России ЦСКА и «Зенит» встречались в далеком 2002 году, тогда сильнее оказались «армейцы» (2:0). Посмотрим, изменится ли что-нибудь теперь, спустя 14 лет.