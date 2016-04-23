Успешная реабилитация сборной России

Главным изменением в составе сборной России по сравнению с прошлым матчем была замена вратаря: вместо Семёна Варламова играл Сергей Бобровский. В начале матча появилось ощущение, что на лёд в форме сборной России вышла другая команда — шведам практически ничего не удавалось сделать. Даже когда Шалунов нарушил правила, и команда Пера Мортса играла в большинстве, им не удавалось закрепиться в зоне соперника. Но главная неожиданность была впереди. Маркстрём, которого в прошлом матче с трудом удалось пробить всего 1 раз, ошибся во время выхода из ворот, и Санников послал шайбу в пустой угол. Таким образом сборная России забросила первую шайбу в этом матче в меньшинстве. Пропущенная шайба повлияла на шведов, они активизировались в атаке и начали больше бросать, что позволило Бобровскому показать свои умения. К 15 минуте россияне совершили 8 бросков, а шведы 7. Примечательно, что у россиян по ходу матча было много удалений, но именно во время удалений им удавалось проводить наиболее опасные атаки. Второй период команда Олега Знарка начала в меньшинстве — 2 штрафные минуты получил Сергей Бобровский за вынос шайбы; буквально сразу после того, как закончился этот штраф, начался следующий. Но, несмотря на большинство, шведы так и не смогли сравнять счёт. Как только удалённый Шипачёв вышел из штрафного бокса на лёд, он сразу получил шайбу от Тихонова и обыграл Маркстрёма. После заброшенной шайбы команды 10 минут играли в равных составах и обменялись несколькими опасными атаками, но изменить счёт никто не сумел. В конце концов первый штраф получил нападающий шведской сборной Маттиас Шёрген, но оборона шведов долго не позволяла российской бригаде большинства закрепиться в своей зоне и поразить ворота. Перед сиреной, свидетельствующей о конце второго периода, команды также обменялись атаками, но вратари снова справились со своей работой. Финальный отрезок матча начался с затяжной атаки россиян, где забросить шайбу попытался сначала Тихонов с передачи Войнова, а затем Дадонов прострелил шайбу на пятак, где Шипачёв отправил её в ворота. После третьей пропущенной шайбы Пер Мортс взял тайм-аут. Возобновив игру, шведская сборная провела затяжную атаку, которая так и не дошла до удара. Россияне, завладев шайбой, пошли в атаку. Якупов отправил шайбу на пятак, где Апальков оформил разгром. Шведы мчались к чужим воротам уже просто для того, чтобы размочить счёт, но даже получив очередное большинство, они не сумели испортить статистику Сергею Бобровскому. На последней минуте поединка на лёд вернулся удалённый Якупов, а закончился матч потасовкой полевых игроков и дракой вратарей, весьма редким явлением в европейском хоккее.

Россияне провели отличный матч и полностью реабилитировались за невзрачную игру, которую видели болельщики 2 дня назад. Отдельно стоит сказать о Сергее Бобровском, который не только провёл отличный матч, но и сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на большое количество бросков.