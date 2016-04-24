Это НЕ футбол!: «Спартак» не смог дома обыграть «Мордовию»

Знаменитая спартаковская трибуна B, так яро поддерживающая свой любимый клуб, устала от безволия футболистов. Не было привычных зарядов : «Вперёд, Спартак», «Боже Спартак Храни…». Звучали только оскорбления и недовольства в адрес футболистов и руководства клуба. Думаю, не найдется человека, который не посочувствует фанатам красно-белых. Почти 13 лет команда ничего не может завоевать. Очередной сезон подходит к концу, а клуб находится в середине таблицы (7 место). Возможно, не будь столь громкого проигрыша Зениту в прошлом туре (5:2), брошенного футболистами баннера, посвященного фан-группировке Aliens, и Артёма Дзюбы (забившего в ворота своей бывшей команды), который отправился вместе со Спартаком в Москву, матч с «Мордовией» мог иметь хоть какие-то шансы. Но, увы.
Саранцы, которые борются за выживание в конце турнирной таблицы, играли на равных с самым титулованным российским клубом. В первом они тайме имели полное преимущество и вполне заслуженно забили мяч в раздевалку. Это сделал Сергей Самодин с подачи Евгения Луценко, сорвав овации фанатов хозяев.
Футболисты «Спартака» явно выпали из реальности от навалившегося с трибун свиста и негодования болельщиков на все 45 минут первого тайма. Справедливости ради нужно отметить, что москвичи на этот матч вышли в весьма интересном составе. Так, отсутствовал капитан Артём Ребров, вместо него вышел играть Сергей Песьяков, получавший аплодисменты от фанатов за сейвы и свою знаменитую игру ногами. Так же в основе вышли Сергей Брызгалов, Александр Пуцко и Александр Зуев.
Во втором тайме было видно, что красно-белые заряжены на игру. Сальваторе Боккетти, который, как стало известно, намерен продлить контракт с клубом и желает получить российское гражданство, после навеса на дальнюю штангу Пуцко, забил первый в этом матче для «Спартака» гол.
Игра ускорилась. Через 10 минут уже Квинси Промес поразил ворота Нукри Ревишвили. Гол атакующий полузащитник посвятил своему отцу.
У фанатов даже появилась надежда, что команда выиграет этот матч. Однако на 62 минуте Луценко, оставшийся один без опеки в штрафной перед воротами Песьякова, сравнял счёт.
Этот гол окончательно сломал футболистов «Спартака» и еще больше раззадорил болельщиков. Хороший момент был у Лоренсо Мельгарехо, но мяч ни у одной из команд больше в ворота не залетал.
После матча москвичей пригласили на фанатский сектор, отвечать за игру и за инцидент в Питере. Все без исключения, даже запасные игроки пришли. Боккетти совместно с капитаном отвечал за всю команду.
Следующий тур Спартак играет с Локомотивом. Ответом на вопрос – услышали игроки своих преданных фанатов или нет – будет дан в последний апрельский день на стадионе в Черкизове.