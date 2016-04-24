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 Следующий тур Спартак играет с Локомотивом. Ответом на вопрос – услышали игроки своих преданных фанатов или нет – будет дан в последний апрельский день на стадионе в Черкизове. 

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новости

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как иг...

Это НЕ футбол! «Спартак» не смог дома обыграть «Мордовию»
Это НЕ футбол!: «Спартак» не смог дома обыграть «Мордовию»

Это НЕ футбол! «Спартак» не смог дома обыграть «Мордовию»

Матч 25 тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Мордовией» запомнился не столько футболом, сколько раздором между футболистами московской команды и ее болельщиками.

BelkinaIrisha
Ирина Белкина
«Спартак»С. Боккетти С. Брызгалов Зе Луиш А. Зотов(Ж. Ананидзе, мин.46) А. Зуев Д. Комбаров С. Песьяков И.Попов (Л. Мельгарехо, мин.78) К. Промес А. Пуцко Ромуло
«Мордовия»А. Дудиев (П. Игнатович, мин.80) М. Ломич Е. Луценко (О. Власов, мин.83) Э. Махмудов Р. Мухаметшин Р. Нахушев Н. Ревишвили С. Самодин Д. Стеванович Т. Фибел И. Шитов (М. Тишкин, мин.78)
ГОЛ0-1, мин.42, С. Самодин. 1-1, мин.49, С. Боккетти. 2-1, мин.58, К. Промес. 2-2, мин.63, Е. Луценко
судьяВ. Безбородов (Санкт-Петербург) Предупреждения: С. Боккетти (мин.59) Э. Махмудов (мин.66) И. Попов (мин.77) А. Зуев (мин.79) Р. Мухаметшин (мин.90)

Знаменитая спартаковская трибуна B, так яро поддерживающая свой любимый клуб, устала от безволия футболистов. Не было привычных зарядов : «Вперёд, Спартак», «Боже Спартак  Храни…». Звучали только оскорбления и недовольства в адрес футболистов и руководства клуба. Думаю, не найдется человека, который не посочувствует фанатам красно-белых. Почти 13 лет команда ничего не может завоевать. Очередной сезон подходит к концу, а клуб находится в середине таблицы (7 место). Возможно, не будь столь громкого проигрыша Зениту в прошлом туре (5:2), брошенного футболистами баннера, посвященного фан-группировке Aliens, и Артёма Дзюбы (забившего в ворота своей бывшей команды), который отправился вместе со Спартаком в Москву, матч с «Мордовией» мог иметь хоть какие-то шансы. Но, увы.

Саранцы, которые борются за выживание в конце турнирной таблицы, играли на равных с самым титулованным российским клубом. В первом они тайме имели полное преимущество и вполне заслуженно забили мяч в раздевалку. Это сделал Сергей Самодин с подачи Евгения Луценко, сорвав овации фанатов хозяев.

Футболисты «Спартака» явно выпали из реальности от навалившегося с трибун свиста и негодования болельщиков на все 45 минут первого тайма. Справедливости ради нужно отметить, что москвичи на этот матч вышли в весьма интересном составе. Так, отсутствовал капитан Артём Ребров, вместо него вышел играть Сергей Песьяков, получавший аплодисменты от фанатов за сейвы и свою знаменитую игру ногами. Так же в основе вышли Сергей Брызгалов, Александр Пуцко и Александр Зуев.

Во втором тайме было видно, что красно-белые заряжены на игру. Сальваторе Боккетти, который, как стало известно, намерен продлить контракт с клубом и желает получить российское гражданство, после навеса на дальнюю штангу Пуцко, забил первый в этом матче для «Спартака» гол. 

Игра ускорилась. Через 10 минут уже Квинси Промес поразил ворота Нукри Ревишвили. Гол атакующий полузащитник посвятил своему отцу.



У фанатов даже появилась надежда, что команда выиграет этот матч. Однако на 62 минуте Луценко, оставшийся один без опеки в штрафной перед воротами Песьякова, сравнял счёт.


Этот гол окончательно сломал футболистов «Спартака» и еще больше раззадорил болельщиков. Хороший момент был у Лоренсо Мельгарехо, но мяч ни у одной из команд больше в ворота не залетал.
После матча москвичей пригласили на фанатский сектор, отвечать за игру и за инцидент в Питере. Все без исключения, даже запасные игроки пришли. Боккетти совместно с капитаном отвечал за всю команду.

 Следующий тур Спартак играет с Локомотивом. Ответом на вопрос – услышали игроки своих преданных фанатов или нет – будет дан в последний апрельский день на стадионе в Черкизове. 

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